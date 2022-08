Rakovina, která zabila Olivii Newton-John: Krásná herečka podlehla nemoci, která může číhat na každého z nás

Co je vlastně metastatická rakovina prsu? Jde o takovou fázi rakoviny prsu, která se šíří z primárního ložiska do dalších částí těla, jedná se tedy vlastně o rakovinu v jejím čtvrtém a již neléčitelném stadiu, kdy se mohou lékaři jen snažit zpomalit postup nemoci a oddálit neodvratitelné - tedy smrt pacienta. Metastatická rakovina prsu se přitom může objevit i dlouhá léta po zdánlivě vyléčené “obyčejné” rakovině. Stejně tomu bylo také právě u Olivie Newton-John.

Vyléčená - nevyléčená

Herečka, která nedávno odešla do uměleckého nebe, se začala s rakovinou prsu potýkat v devadesátých letech minulého století a po nějaké době se zdálo, že byla léčba úspěšná a ona je zcela zdravá. Tato léčba dala muzikálové Sandy dalších pětadvacet let z tohoto pohledu celkem bezstarostných let. Pak ale přišlo v roce 2017 kruté prozření a jistě nový šok. Rakovina byla zpět, tentokrát ale ne v prsu, objevila se v páteři.

Pět let a dost? Není to tak docela pravda

Ačkoliv lékaři považují člověka, u něhož se pět let po vymizení, respektive odstranění rakovinného nádoru, neobjeví další známky této nemoci, za vyléčeného, jistý si nemůže být nikdy a nikdo. Proto je nezbytné, jak upozorňuje například doktor Pat Halpin-Murphy, ani po této době nepřestat sledovat svoje tělo a zůstat ostražitý. Ohroženy tímto typem rakoviny přitom nejsou jen ženy, i když tvoří převážnou část pacientů.

Ani odstranění celého prsu metastázy nevyloučí

Dobrou zprávou bohužel není ani sdělení lékařů, že touto formou, tedy metastatickým karcinomem prsu, mohou onemocnět také pacienti, jimž byla v první fázi léčby prvotního nádoru provedena tak zvaná mastektomie, tedy odstranění celé prsní tkáně. I když se zdá, že pak tato rakovina již nemá v těle možnost úkrytu, opak je bohužel pravdou. Metastatickou rakovinou prsu onemocní dokonce bezmála 30 % z těch, u nichž byla dříve objevena rakovina v raném stadiu a její léčba proběhla zdánlivě úspěšně.

Zbývá většinou méně než pět let

Metastatická rakovina prsu dává pacientům 29% naději, že se po této diagnóze dožijí dalších pěti let. S postupujícím vývojem a přibývajícími poznatky i moderními metodami léčby se tento čas pomalu prodlužuje a uvedené procento zvyšuje. Jde také o to, kam konkrétně se karcinom rozšířil, tedy kam metastázoval. Najít si může prakticky jakékoliv místo v těle, ať už jde o plíce, játra nebo právě kosti, jako tomu bylo u Olivie Newton-John.

Prevence je základ

Jak je možné této nemoci předejít? Prevence, která by zcela a spolehlivě zabránila vzniku metastatického karcinomu prsu, neexistuje. Je tady ale alespoň možnost držet se lékařských rad a docházet na pravidelná vyšetření. Pokud je totiž rakovina zachycena v raném stadiu svého rozvoje, je větší naděje na delší život pacienta. Opravdu stojí zato poslechnout lékaře.

Zdroj: medicalxpress, wikipedie

