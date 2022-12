O mě se neboj je seriál pohledů, říká Arichteva. Dvojice prozradila zajímavosti z natáčení i novou partnerku Matějovského

Seriál O mě se neboj se pomalu chýlí ke svému závěru. A fanouškům neuniklo, že se v něm za odvysílaných šest dílů v televizi (sedm už jich vyšlo na Voyu) až tolik nestalo. Eva Málková sice stále touží po právníkovi Martinovi, ale ten se momentálně snaží napravit vztah se svou Petrou. Došlo na letmou pusu, objetí, už si konečně tykají a nebýt Kryštofa, který odtáhl Evu z vínečka zprávou, že ji holky potřebují, asi by z toho byla pořádná vášeň. Napadlo vás zarazit se nad tím, že Eva hned spěchala domů a vůbec se nesnažila zjistit, co holkám je a proč má jít? Nás ano. Taková škoda báječné příležitosti!

Hlavní představitelka Evy Málkové to nazvala „seriálem pohledů“. Hlavní hrdinové po sobě stále pokukují, nic moc vášnivého se mezi nimi neděje a zároveň vás to nutí přemýšlet, co se asi tak stane dál.

Bisi Arichtev původně s rolí manželky v seriálu nesouhlasil

Veronika Arichteva ale prozradila, že se v hlavní roli vlastně neměla objevit ani ona, ani Vašek. Dokonce měl Matějovský původně hrát roli Kryštofa, flákače, kterému se vlastně v životě nic nedaří a kterého si pak střihnul Lukáš Příkazký. Dokážete si to vůbec představit jinak? Roli Evy Málkové zase už dostala jiná herečka, kterou Veronika nejmenovala, ale prozradila, že jí je velmi blízká. Ta se ale nemohla dostavit na zkoušku, a jelikož měla doma Arichteva režiséra, nabídla, že zaskočí. S Vaškem jim to tam tak zaklaplo, že už producenti nechtěli nikoho jiného.

Přesto Bisi, režisér seriálu a Veroničin manžel, dlouho odolával a nepřál si, aby Veronika roli vzala. Ne, že by jí bránil v kariéře, ale kvůli jejich malému synovi se zdráhal pustit manželku na tříměsíční natáčení. Nakonec ho prý musela Veronika přemlouvat celou noc, aby souhlasil. Pro syna Luku poté najali chůvu, se kterou si to chlapec báječně užil a dvojice mohla společně pracovat na O mě se neboj.

Vašek Matějovský má novou holku

Padla dokonce i slova o nové přítelkyni Vaška Matějovského, kterou se rozhodl prozradit právě o třetí adventní neděli. Ačkoliv nejmenoval, vypadá šťastně a spokojeně. Jen ty fanynky asi budou plakat, image nezadaného bad boye, do které se často stylizoval, mu zkrátka seděla. Svádění s Arichtevou na place tak dostalo ty pravé grády. Prý to byla ale právě Veronika, která často neuměla text nebo se na natáčení dostatečně nesoustředila. Matějovský je oproti ní velký profesionál, který zkazil klapku za 48 natáčecích dní jen dvakrát.

Zda bude další série, se zatím neví. Veronika ale prozradila, že seriál O mě se neboj je natočen na základě polské licence, která měla řad hned několik. Je tak možné, že dají tvůrci hlavním protagonistům ještě šanci. Můžete se teď už ale domnívat, že castingové agentury se o Vaška Matějovského poperou. Jak to, že si ho v té Ulici nikdo nevšimnul?

Zdroj: Instagram, O mě se neboj

