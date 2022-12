Třetí řada Emily in Paris: Lily Collins geny svého slavného otce nezapře

Hned na úvod máme pro fanoušky krásné Emily Cooper skvělou zprávu! Bude nejen třetí řada, která má premiéru 21. prosince 2022 (přesně rok po premiéře druhé), ale objednaná je i čtvrtá. Ještě aby ne. Američanka Emily, která k podivu Francouzů bouchá na dveře kanceláře už před jedenáctou, si získala srdce milionů diváků na celém světě.

Lily Collins má umělecké geny

Za úspěchem seriálu je mimo jiné krásné a romantické prostředí Paříže, střet dvou zcela rozdílných kultur, který se projevuje například přístupem k práci, ale i herecké umění Lily Collins. Ta si před svou velkou rolí Emily zahrála například ve dvou epizodách 90210: Nová generace nebo ve filmu se Sandrou Bullock s názvem Zrození šampióna. Vidět jste ji ale mohli také ve filmech Kazatel, Bez dechu, Spisovatelé, Mortal Instruments: Město z kostí nebo Pravidla neplatí. Je dcerou hudebníka Phila Collinse a jeho druhé žen Jill Tavelman.

Má za sebou ale i úspěchy, které nejsou hereckého ražení. V roce 2007 si ji například vybrala značka Chanel, aby oblékla jejich šaty na svůj debutantský ples. Dodnes je Lily módní ikonou a na veřejnosti se objevuje v perfektních modelech. Dokonce chtěla být původně novinářkou a psala pro Teen Vogue, Los Angeles Times nebo Elle Girl. Na jejím Instagramu uvidíte její soukromí jen velmi omezeně. Může za to rozvod rodičů, který vyvolal velkou mediální pozornost. V mladí dokonce trpěla anorexií. O své životní cestě napsala knihu Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. U nás nebyla přeložena, a tak ji seženete pouze v angličitně.

Netflix trefil do černého: Emily in Paris je skvost

V době, kdy celá zeměkoule prožívala hrozivé měsíce nové pandemie koronaviru, přišel Netflix na podzim s oddechovkou, která uspokojila i náročné diváky. Lily kvůli natáčení každé série žila několik měsíců v Paříži, která se stala její srdcovou záležitostí. Amerického ducha ale seriál nezapře, například jeho protagonisté používají výhradně elektroniku značky Apple.

Ve třetí sérii se bude muset Emily rozhodnout, pro koho chce pracovat. Zda pro svou bývalou šéfku Madelaine (Kate Walsh), nebo pro Sylvii (Philippine Leroy-Beaulieu). Překvapivě zvolí obě, což je velmi riskantní situace, která jí nemůže vycházet příliš dlouho. Stojí ale také mezi dvěma muži. Na jednu stranu touží po zadaném Gabrielovi (Lucas Bravo), se kterým už má nějaký ten románek za sebou a bláznivě ho miluje (ačkoliv si to obvykle nechce přiznat). Na druhou stranu se snaží udržet románek se svým Alfiem (Lucien Laviscount), který by jí snesl modré z nebe.

Zdroj: Netflix, wikipedia.org, ČSFD, elle.com

KAM DÁL: O mě se neboj: Veronika Arichteva měla dostat už dávno vyhazov. Další chyby v seriálu, které nedají divákům spát.