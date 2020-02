Modelka, které svět ležel u nohou: Jídlo miluju, baví mě vařit i péct, říká Bára Uhrová

Báro, jak jste se vlastně k modelingu dostala? Někam jste se hlásila...?

Vůbec ne. U mě to bylo dost o náhodě a štěstí. V šestnácti letech jsem byla s rodiči nakupovat v Palladiu, kde mě zastavil Roman Holárek a zeptal se mě, jestli bych neměla zájem zkusit modeling. Pak jsme se domluvili, navštívila jsem jeho agenturu a podepsala smlouvu.

Je dnes stále trend často až nehezky hubených modelek, nebo se to posouvá k „opravdové ženskosti“?

Řekla bych, že spíš záleží na typu práce. Například na Fashion Weeky je extrémní štíhlost, nebo až hubenost, stále vyžadována. Samozřejmě záleží na návrháři. V komerci, jako jsou katalogy, reklamy apod., už je to něco jiného. Například Německo je dobrý trh pro modelky, které jsou klasičtější a ženštější.

Vy stále ještě studujete, nebo už to nejde časově stíhat?

Nejprve jsem studium vysoké školy přerušila a začala se naplno věnovat modelingu. Přece jen to nebylo ideální minout všechny přednášky a po několika měsících přijet jen na zkouškové. Jenže člověk si pak uvědomí, že modeling není napořád, a právě proto jsem se minulý rok rozhodla začít znovu studovat. Vzhledem k tomu, že už necestuji tak jako dřív a více se soustředím na práci v Česku, tak se dálkové studium dá v pohodě zvládnout.

Barbora Uhrová

- pochází z Brna

- je jí 25 let

- měří 180 centimetrů

- barvu očí má modro-šedou

- barvu vlasů má světle hnědou

Platí stále, že mekkou modelingu je Milán, Paříž, Londýn...nebo se to posouvá například směrem do Asie či ještě úplně jinam?

Určitě jsou tato města pořád ta nejprestižnější. Přece jen ty nejznámější módní značky sídlí v Miláně a Paříži. Ještě bych přidala New York a celkově Ameriku, kde hodně modelek pracuje i v LA a Miami.

Co podle vás správná modelka prostě musí mít?

Já mám pořád tu představu o tom, že správná modelka by měla mít krásný obličej, souměrnou postavu a výšku alespoň 175 centimetrů. Musí být fotogenická a mít silnou osobnost. I když teď je doba trochu jiná a hledá se spíš výjimečnost než krása.

Na modelku si dnes může, více či méně úspěšně, hrát v podstatě každý. Alespoň u nás tomu tak často je. Čím se tedy opravdový modeling liší, co je jinak?

Ano, taky mi to tak přijde. V zahraničí jsou jiné požadavky, celkově je to přísnější. U nás se jede spíš ten styl missek, tak to v zahraničí moc není. Česko je víc komerční. Ale například Miláno už taky není to, co bývalo. Trh je přehlcený modelkami, které by ještě před patnácti lety nikdo do Milána nepozval. Dřív ta doba byla přeci jen jiná, bylo pár topmodelek a ty pracovaly úplně všude. Ale celosvětově se modeling mění i v tom ohledu, že na kampaních a titulních stránkách módních časopisů se objevují herečky, zpěvačky a jiné celebrity.

Jaký je váš sen, pokud jde o modeling?

Spoustu snů už jsem si vlastně splnila. Díky modelingu jsem procestovala kus světa, získala plno zkušeností a pracovala pro prestižní značky. Poznala jsem obrovské množství zajímavých lidí a jsem za to vděčná. Mnoho klientů mi řeklo, že mám krásnou, bezchybnou pleť. Dostat nějakou kosmetickou kampaň by bylo skvělé. To je takový můj sen.

Dá se v Česku modelingem uživit, může to být full time job?

Se zahraničím se to úplně srovnat nedá, tam jsou jiné výdělky. Do Česka jsem se „vrátila“ teprve minulé léto a ještě nemůžu hodnotit, jestli se u nás dá s modelingem uživit.

Vy jste pracovala pro řadu známých návrhářů i značek, chodí to tak, že vás pak stále oslovují, nebo je to jednou a dost, protože jste pro ně „okoukaná“?

Většinou když si mě nějaká značka vybrala, tak jsem pak pro ni opakovaně pracovala. To ale záleží na modelce, jak se na práci chová a jestli je profesionální. Pokud jsou s ní spokojení, nemají důvod hledat náhradu.

Bára dva roky žila v Německu a ve Švýcarsku se svým bývalým partnerem, rakouským fotbalovým brankářem Heinzem Lindnerem.

Funguje podle vás rovnice modelka + fotbalista nebo hokejista a vy máte přítele?

V současné době přítele nemám. Každopádně jsem tři roky chodila s fotbalistou, takže na té rovnici asi něco je. Ale vážně, z mé vlastní zkušenosti si myslím, že je to díky stylu života, který je podobný. Hokejisti a fotbalisti taky hodně cestují, takže mají pro práci modelky v tomto ohledu pochopení.

Není ale svět modelingu, a vlastně i showbyznysu obecně, pro vztahy nebezpečný? Přeci jen neustále mezi lidmi, většinou i zajímavými, hezkými lidmi...

Určitě ano. To nebezpečí, že se zakoukáte do někoho jiného, je velké. Záleží už jen na člověku, jak pevný vztah má. Ale mám spíš pocit, že v současné době jsou pro vztahy škodlivější sociální sítě. Tam vás může oslovit kdokoli.

Prezentujete na mole pouze značku či produkt, nebo i sama sebe, můžete si vůbec dovolit mít vlastní „výraz“?

Modelka na mole se musí maximálně soustředit, například aby neupadla a dívala se přímo před sebe na fotografa. Já například ráda vnímám hudbu, abych šla pěkně do rytmu. Většinou nám před každou přehlídkou řeknou, jestli se máme spíš usmívat nebo mít „strong face“. Nejlepší je, když modelka předvádí outfit, ve kterém se cítí dobře, to je jasné. A když je tomu naopak, tak je dobré to alespoň předstírat, protože pak je výsledek hezčí. Zkrátka modelka je od toho, aby model povznesla a předvedla.

Rivalita v modelingu

„Nikdy jsem se s velkou rivalitou nesetkala. Mám plno kamarádek modelek a navzájem si přejeme úspěch.“

Když se v nějakém modelu necítíte dobře, máte šanci na změnu outfitu, nebo prostě musíte odejít v tom, co dostanete?

Zatím nikdy jsem outfit neodmítla. Samozřejmě, kdyby mi návrhář přiřadil outfit, který je na můj vkus moc odhalený, tak bych mohla odmítnout tento model předvádět. Několikrát jsem musela odejít přehlídku v šatech, které mi třeba úplně nelichotily. S tím se setká každá modelka. Kvůli tomu bych určitě nedělala problémy. Přijde mi to neprofesionální si vybírat outfit, když mi ten člověk nabídl práci a vybral si mě.

Strava modelek je neustále jedno velké téma. Jak to máte vy, jíte něco?

Můj metabolismus je natolik rychlý, že žádné diety neřeším. V tom mám výhodu. Já jím vlastně všechno, ale nepřejídám se. K tomu, abych si udržela hezkou postavu, patří samozřejmě i pohyb. Navíc můj vztah k jídlu je velice pozitivní. Jsem takový „food lover“, baví mě vařit a péct. A taky moc ráda zajdu do dobré restaurace. Je to takový můj koníček.

Co vás na modelingu baví?

Nejvíc cestování. Za ty roky práce jsem navštívila mnoho míst a seznámila se se zajímavými lidmi. Taky je příjemné se nechat hezky upravit. Vždycky když je naplánovaný nějaký hezký styling, tak je radost pracovat. To se pak moc těším, až uvidím výsledek.