O mě se neboj: Konec zvedl diváky ze židle. Může za to Bisi, vtipkují na sociálních sítích

Pohádka se nekoná, naopak. Seriál O mě se neboj ukázal, že každá milostná zápletka nemusí skončit tím, že si hlavní hrdinové padnou do náruče a vyznají si nehynoucí lásku. Možná je o to víc intenzivní. Reálná. Uvěřitelná.

Seriál O mě se neboj je jedničkou podzimu

Vašek Matějovský, který se představil v roli právníka Martina Kaliny, ukázal, že hrát zkrátka umí. Až si někteří říkají, proč se většinu svého času schovává jen za mikrofonem v rádiu. Kromě role Mikyho v seriálu Ulice totiž skoro nikde nehrál, ačkoliv se představil divákům také v roli Karla Havlíčka Borovského v minisérii České televize s názvem Božena. Tu si zahrála Aňa Geislerová.

Ani Veronika Arichteva své fanoušky nezklamala. Někteří sice brblali, že věkový rozdíl je mezi hlavními herci opravdu znát, ostatně, dělí je celých 10 let, nakonec si ale diváci hlavní postavy natolik zamilovali, že seriálem doslova žili. A nepřáli si nic jiného, než aby na konci Veronika našla svého prince. Ve skutečnosti se seriál ale ukázal tak, jak se prezentoval. Příběhem o silné ženě, matce dvou dětí, která s grácií překoná složitý rozvod, líného manžela i vábení právníka.

Může za to Bisi, směje se divačka

K překvapení všech to byl ale nakonec Martin Kalina, který dal své Evě košem a vrátil se k půvabné Petře, kterou si zahrála Veronika Lapková. S ní to na žádnou vášeň nevypadalo, a jelikož už má na ruce zásnubní prstýnek, je to skoro ekvivalent pro sňatek z rozumu. To by odpovídalo i proto, že Martin pracuje v advokátní kanceláři jejího otce, který ho v posledním díle vyhodil. Paradoxně za to, že u soudu chránil Evu a usvědčil jejího nového partnera z domácího násilí.

Když je ale Eva konečně připravená vyznat Martinovi lásku, rozhodne se pro Petru. „Byla jsem naštvaná, ale když se nad tím zamyslíte, tohle je prostě život,“ říká pro Čtidoma.cz divačka Martina. „Já s tím pořád nesouhlasím. Čekala jsem na lásku,“ říká zklamaně Petra. „Hezký a zároveň smutný. Chceme další díly,“ píše Jana na sociálních sítích. „Konec 8. dílu byl absolutní propadák, naprostá katastrofa. Na to, jak byl celý seriál naprosto úžasný, tak ten konec prostě příšerný,“ vyjádřila svůj názor Sabi. Dokonce si jedna divačka dělala legraci, že takové zakončení chtěl sám pan režisér, neboť je manželem hlavní herečky! „Tak kdyby to netočil Bisi, tak je Eva s Martinem už v druhém díle,“ směje se. „Ale zase by to nebylo tak dobře natočené,“ uznává divačka na sociálních sítích.

