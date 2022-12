Vánoce Terezy Brodské s Jaromírem Hanzlíkem: Díky tvým přísným výchovným metodám jsem samostatná, nezávislá a asi ne tak úplná krá *a

Herečka Tereza Brodská dnes září hlavně v seriálu ZOO, kde si zahrála maminku Danuši, soudkyni Ústavního soudu. Předtím ji diváci mohli vidět hlavně v seriálu Slunečná, kde naopak hrála trochu naivní drbnu Janu Kratinovou, nejlepší kamarádku Lídy, vesnické potvory. Nejde však o jediné její počiny. Mnoho rolí má za sebou na divadelních prknech, stejně tak ve filmech. Zahrála si například ve filmu Díky za každé nové ráno, Konec básníků v Čechách, Všichni moji blízcí nebo Jak básníci neztrácejí naději. V roce 2023 se na ni mohou diváci těšit mimo jiné v seriálu Místo zločinu České Budějovice.

Jana Brejchová je jediná filmová hvězda, řekl Werich

Je dcerou herce Vlastimila Brodského a Jany Brejchové. Její maminka vyrůstala v chudých rodinných poměrech spolu s pěti sourozenci. Jan Werich ji ale později označil za naši jedinou filmovou hvězdu. Za prvního manžela si vzala Miloše Formana v době, než se proslavil jako filmový režisér. Jejich tehdejší existenční poměry byly zcela odlišné od těch, které je ještě v budoucnu čekaly.

Krátce po rozvodu se provdala za německého herce Ulricha Theina, s nímž otěhotněla. Dítě se ale narodilo mrtvé. Manželství bylo ale krátké. Dva roky po druhé svatbě si vzala herce Vlastimila Brodského, se kterým účinkovala v mnoha filmech. Jejich jediná dcera Tereza rodinné stopy následuje a do umělecké branže se nesmazatelnou stopou zapsala také. Dalšími životními partnery Brejchové byli Jaromír Hanzlík a Jiří Zahajský. Poslední manželství ukončila Zahajského smrt v roce 2007.

Puberta s Jaromírem Hanzlíkem

Právě o dětství Brodské s Hanzlíkem se toho napsalo až dost. Brodská kvůli němu měla mít zdravotní problémy, měl ji dusit, psychicky ničit… Sama herečka přiznává, že to vždycky nebylo jednoduché. „Třeba s námi několik dní nemluvil – a to někdy i s mámou. My jsme nevěděli proč. Až pak nám řekl, že to bylo kvůli nějakému přestupku, špatně uklizené věci nebo tak něco. A já jsem nechápala, proč kvůli tomu muselo být dusno tři dny,“ vzpomínala v knize, kterou o mamince napsala s názvem Moje máma Jana Brejchová.

„Od první chvíle jsem cítila, že jsem v jeho domě na Malá Straně prvek, který ho irituje a štve. A tak se mě i svého syna Davida snažil za každou cenu převychovat. Protože podle něj jsme byli rozmazlení frackové,“ popsala dále. Nepochybně si tak nese mnoho zážitků, které by ráda zapomněla, ne všechno však bylo trýznivé a zničující. Na to Tereza zavzpomínala o letošních Vánocích.

Byl jsi moje dobrá škola, Jaromíre, říká herečka

„Chtěla jsem tu mít nějakou vánoční fotku u stromečku!! Starší. ... Ať už jsme spolu zažili cokoliv, dobré i horší věci, vzpomínám na těch pár let s tebou ráda! Opravdu s tebou nebyla nuda! Možná i díky tvým přísným výchovným metodám (pravda je, že jsem v té době byla taky v těžké pubertě) jsem samostatná, nezávislá a asi ne tak úplná krá..a! Na divadle jsem tě absolutně zbožňovala a naše spory byly v tu chvíli smazány! Tvůj Zločin a trest, Revizor nebo Cyrano byl herecký koncert! ... Takže, můj milej. Děkuji ti, že jsi mě chválil za některé moje divadelní role a že jsme si dokázali o tom propovídat i celou noc! Takže teror neteror. Byl jsi moje dobrá škola a za to ti, Jaromíre, děkuji. ... Ráda tě mám… abys věděl, ty jeden!“ napsala Tereza o Vánoce na své sociální sítě.

Komplikované soužití pod jednou střechou trvalo pět let, pak se Tereza odstěhovala. Hanzlík měl některé z jejich partnerských neshod s Brejchovou svalovat právě na ni. Nikdy si to s maminkou ale nevyříkaly. Po těch letech už se ale na svého otčíma nezlobí. „Kdykoli jsem Jaromíra viděla v divadle, všechno jsem mu odpustila. Byl fantastický! Divadlu rozuměl a hrál jako pánbůh. Škoda, že stejné pocity nedokázal v lidech vzbudit i v soukromí,“ říká.

