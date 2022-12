Bohaté i těžké Vánoce Agáty Hanychové: Mia u Prachaře, hodinky s diamanty od Soukupa a smrt milovaného člena rodiny

Bouřlivý rozvod Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře je už minulostí, oba si vánoční svátky užívali v náručí svých nových partnerů. Agáta Hanychová po boku Jaromíra Soukupa, se kterým už v dubnu přivítá na svět svou druhou dceru, Jakub Prachař zase po boku krásné Sary Sandevy. A nejen té. Ke štědrovečernímu stolu s ním zasedla i dcera Mia, která se stále více podobá své babičce Veronice Žilkové. Tu mají bývalí manželé ve střídavé péči.

Krakonošovo tajemství mělo úspěch i druhý den

Pro Prachaře měly svátky ještě jeden speciální význam. Na Boží hod se objevil na České televizi v pohádce Krakonošovo tajemství, kde ztvárnil nadutého Štěpána, nového majitele podkrkonošského zámku Hůrka. Pohádka byla velkým lákadlem pro všechny milovníky krkonošských pohádek. Pro Prachaře to byl jeden ze způsobů, jak uctít svého dědečka, Ilju Prachaře, legendárního představitele Trautenberka.

Zajímavé je, že Krakonoš v této inovaci zmíní, že už dýmky nekouří, pouze vyřezává. Jde zřejmě o jakýsi druh novodobé korektnosti, stejně jako tomu bylo v animované pohádce Jen počkej, zajíci! Tam zase vlk přišel o cigaretu. Ačkoliv byl Prachař smutný, že se pohádka přesunula ze Štědrého dne na ten následující, a ztratila tak status štědrovečerní pohádky, nakonec si ji diváci užili a vzbudila pozitivní ohlasy. Vše bylo u Prachařů zalité vánoční atmosférou a štěstím.

Agátě Hanychové zemřela babička Olga

Agáta se hned po Vánocích pochlubila štědrým darem, který pro ni měl její milovaný Jaromír Soukup. „Teda já musela být hodná nebo je Ježíšek úplný blázen,” smála se na svém Instagramu. Pod stromečkem našla luxusní hodinky světoznámé značky zhruba za 300 tisíc korun. Štědrý den strávila také se svým synem Kryšpínem.

Záhy nato však musela vyslechnout tragickou zprávu. Na druhý svátek vánoční zemřela ve věku 98 let Olga Žilková, milovaná maminka Veroniky Žilkové a babička modelky Agáty Hanychové. Před pár dny přitom účinkovala v Agátině televizní show Holčičky. Když Agáta večer koukala na kultovní film Hříšný tanec, poslala babičce vzkaz: „Tak to jsi mi zařídila, abych se neuplakala…“

Ačkoliv by modelka měla vzhledem ke svému náročnému těhotenství dodržovat klidový režim, musí se teď vyrovnat s velkou ztrátou. Její dcera Veronika o ní vyprávěla ve své knize s názvem Dělte dvěma. „Agi, rozbušilo se mi srdce, když to čtu. To není možné, taková čiperka. Vím, co pro tebe babička znamenala,“ vyjádřila Agátě na sociálních sítích modelka Dominika Mesarošová. Další známé osobnosti ji následovaly.

