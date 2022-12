Houbový kuba: Staročeský postní pokrm můžete uvařit i z brambor, je skvělý

Než si představíme oba základní recepty, pojďme si vysvětlit, co jsou vlastně kroupy. Každý to určitě neví, nebo jen tuší, co je výchozí surovinou.

Z čeho jsou kroupy a krupky?

Kroupy jsou vlastně svrchní slupky zbavená zrníčka ječmene. Jsou nejen chutné, ale i velice zdravé a v minulosti byly základní potravinou. Moderní doba na ně v kuchyni trochu zapomíná a to je škoda. Přeci jen si dneska oproti minulosti žijeme v přebytku a kroupy se tak staly obyčejným a opomíjeným pokrmem.

Pokud se pouštíte do přípravy jídel z krup a krupek, mějte na paměti, že po uvaření nabydou na více než trojnásobek váhy a zvětší tím svůj objem. Zjednodušeně řečeno, z 1 kilogramu syrových krup máte po uvaření zhruba 3,25 kg krup vařených.

Proč černý kuba?

Takže už víte, z čeho jsou kroupy, a ostatní suroviny, které patří do houbového kuby, už znáte. Kuba se někdy nazývá také černý, protože tmavou barvu získá od použitých hub. Tamvou barvu docílíte použitím třeba hřibů kovářů či stročků. Do pokrmu je kvůli chuti ideální použít houbovou směs a nejlépe sušenou. Sušené houby dají pokrmu typickou chuť, protože jsou aromatičtější. Někdo si řekne, jaké asi jiné houby v prosinci seženete než sušené? Ale můžete použít i zamražené, a to v kombinaci se sušenými.

Kroupový nebo krupkový kuba

Než se pustíte do přípravy kuby, musíte mít na paměti, že kroupy i krupky potřebují před vařením přinejmenším propláchnout studenou vodou, než se zbaví nečistot. Před vařením je pak nechte asi 30 minut až hodinu namočené ve studené vodě. Podobné to bude s houbami. Sušené houby je nejlepší namočit do studené vody den předem. Ve vodě nabobtnají a budou mít podobnou konzistenci jako čerstvé. Možná, že vám bude do kuby více vyhovovat, pokud budou houby drobnější. Po namočení je tedy můžete na prkénku pokrájet anebo před namočením rozdrtit.

Kroupy vařte pomalu

Takže se můžeme pustit do přípravy. Kroupy předem namočené si uvařte v osolené vodě. Nejlepší je nechat vodu mírně probublávat v kastrůlku bez pokličky do změknutí. Měkké jsou do 40 minut, poté budou stále nasávat vodu, ale více nezměknou. Jen budou nabírat na objemu. Takže je klidně nechte povařit hodinu. Pokud nebudete kubu zapékat, uvařte si houby.

Kolik budete potřebovat jednotlivých surovin, je víceméně o tom, pro kolik osob jídlo připravujete. Zhruba pro šest lidí si připravte asi tři hrsti sušených hub, 300 g krup či krupek, sádlo, 5 stroužků česneku, mletý pepř, sůl, asi dvě až tři lžíce majoránky a trocha mletého kmínu.

Takže houby předem namočené máme uvařené, uvařili jsme si i kroupy a nyní udělejme to, co dělá houbového kubu tím luxusním jídlem. Do kastrůlku s kroupami přidejte sádlo, nasypte houby a zapněte sporák. Míchejte, přidejte koření, česnek a poduste ještě chvíli. Podle potřeby můžete podlít vodou, někdo použije vývar, ale protože se jedná o postní jídlo, můžete vynechat nebo použít zeleninový vývar. Ochutnejte a případně dosolte. Někdo ještě kubu zapéká, aby se na povrchu vytvořila křupavá krusta, ale není to nutné, i takto udělaný kuba je vynikající.

Bramborový kuba

Tento recept je znám opravdu velmi ojediněle, a to ještě s bramborami nakrájenými na kolečka. My jsme pro vás připravili recept, kde se brambory připravují podobně, jako když děláte kaši. Suroviny potřebujete stejné jako v případě krupek, jen tady je nahradí brambory.

Oloupejte asi kilogram brambor a nakrájejte na kostičky. Nechte je uvařit ve větším hrnci v osolené vodě, aby se tam vešly houby a další ingredience. Když jsou brambory měkké, slijte vodu. Vhoďte do nich asi čtvrtku másla, přilijte skleničku mléka - někdo používá trochu smetany místo mléka pro jemnější chuť. Vemte mixer a brambory rozmixujte, jako když děláte bramborovou kaši. Pak přisypte předem uvařené houby, pepř, trochu kmínu, česnek (s ním nešetřete), majoránku a můžete začít míchat.

Když máme houby a koření vmíchané do brambor, ochutnáme a případně dosolíme, můžeme přidat majoránku. Podobně jako v případě kroupového kuby i tady se pak může dát kuba do pekáče a zapéct. Pro svůj vzhled po upečení se tomu pak někde říká litina. K oběma pokrmům stačí na přilepšení přikusovat třeba kyselou okurku. Někdo používá kysané zelí.

