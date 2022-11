Jak zařídit, aby vám houby v lednici vydržely co nejdéle: Pozor na obal a místo

Houby můžeme využít do těstovin, polévek, smaženice a můžeme je použít i jako náhradu masa do některých tradičních pokrmů. Mají zkrátka v kuchyni bohaté využití. Tuto delikatesu ale velmi často musíte použít téměř okamžitě, rychle se totiž kazí.

Houby mají pórovitou texturu, jak na svém webu uvádí Express, to znamená že do sebe nasávají okolní vlhkost, navíc jsou samy tvořeny zhruba z 80 až 90 procent vodou. Klíčem k tomu, aby nám houby v lednici vydržely co nejdéle, je tedy udržet je v suchu a zabránit jim v tom, aby absorbovaly vlhkost z okolí, jedině tak zůstanou déle čerstvé a pevné.

Jak skladovat houby v lednici?

Důležité je pamatovat na to, že houby v lednici nikdy nesmíme skladovat v plastovém obalu, ten totiž zachycuje vlhkost, která na houbách následně způsobuje růst plísně, změnu barvy a tvorbu slizkého povlaku, jak na svém webu uvádí The Kitchn.

Houby je tak ideální skladovat v materiálech, které vlhkost nezadržují, ale absorbují ji do sebe. Nejlepším způsobem, jak skladovat houby, je tak papírový sáček.

Ideální je houby nejdříve zabalit do papírových kuchyňských utěrek, které do sebe absorbují veškerou přebytečnou vlhkost a předchází tak jejich rychlému zkažení. Houby zabalené v papírových utěrkách poté stačí vložit do papírového sáčku a jejich trvanlivost můžete prodloužit až o několik dní.

Pokud po ruce nemáte papírový sáček, stačí jen houby jakéhokoliv druhu obalit v kuchyňských papírových utěrkách a vložit je do misky, misku ničím nepřikrývat a vložit je spolu s miskou do lednice.

Nejdůležitější je zkrátka houby nikdy nedávat do lednice v jejich původním plastovém obalu, ve kterém jste je zakoupili v obchodě.

Pozor na umístění hub v lednici

Záleží dokonce i na tom, na jaké místo v lednici houby umístíte. Houby nikdy nesmíte umístit těsně vedle velmi aromatického jídla, nasají totiž do sebe jeho vůni a pokrm, který z nich poté připravíte, nejspíše nebude vonět zrovna nejlépe.

