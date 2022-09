Domácí houbové koření: Jak zpracovat houby tak, aby vám dlouho vydržely

Řada z nás zpracovává houby čerstvé, a to do kulajdy, smaženice nebo dalších vynikajících pokrmů, které koncem léta provoní většinu českých domácností.

Někteří z nás nakrájené houby dokonce i suší nebo mrazí, aby jim déle vydržely. Existuje ale ještě jeden způsob, který vám zajistí přísun nezaměnitelné houbové chuti po celé měsíce či roky. Jde o domácí houbové koření.

Houbové koření

Jedná se o usušené houby namleté najemno do textury prášku, do kterého můžete přidat koření dle libosti. Můžete ho přimíchat do mletého masa, omáčky na špagety, masových kuliček, polévek, karbanátků a celé řady dalších jídel, kterým dodá jedinečnou chuť.

Výroba houbového koření je mnohem jednodušší, než si myslíte. Stačí jen houby nakrájet na plátky a usušit. Poté jen stačí sušené houby rozmixovat pomocí kuchyňského mixéru a houbová část vašeho koření je hotová.

Nakonec k houbovému prášku jen přidáte další koření. Na dva šálky sušených hub vám bude stačit:

1 lžička soli

1/4 lžičky pepře

1/4 sušeného česneku

1/4 sušené cibule

1/2 lžičky drceného kmínu

1/2 sušeného koriandru

2 lžičky sušeného libečku

špetka muškátového oříšku

Recept si můžete upravit dle libosti. Pokud máte rádi ostřejší chutě, můžete do vašeho houbového koření přidat ještě 1/4 lžičky chilli nebo vynechat něco, co se vám nezamlouvá. Nakonec stačí směs koření pořádně promíchat, nasypat ji do sklenice, pořádně ji uzavřít a skladovat ho na suchém a tmavém místě. Vydrží vám až 2 roky.

Houbový prášek, který získáte pouhým rozemletím sušených hub, také můžete skladovat samotný. Do některých jídel se vám totiž bude hodit jeho silná houbová chuť, ale bez dalších ingrediencí. Pro skladování houbového prášku platí stejná pravidla jako pro houbové koření. Je nutné ho skladovat v suchu a na tmavém místě.

