Jdete na houby? Dají se najít hřiby velké jako talíře. Poradíme, kam na ně vyrazit

Kdokoli v těchto dnech vyrazí na houby, s prázdnou neodchází. Dokonce se dá říct, že si můžeme vybírat, jaké druhy hub se rozhodneme sbírat.

„Roste prakticky všechno, co k tomuto ročnímu období patří. Různé druhy hřibů, zejména populární hřib hnědý, pančák, nebo jakkoli mu chcete říkat. Setkat se však můžeme s holubinkami, liškami, bedlami i masáky či ryzci, klouzky nebo kozáky. A samozřejmě "praváci",“ vypočítává pro Čtidoma.cz Karel Hvížďala, který houbaří už několik desítek let. Podle něj ani není třeba jezdit nikam extrémně daleko.

Příroda si zatím poradila

Důvod je prostý, počasí posledních dní zkrátka houbám velmi přeje. Prší téměř na celém území republiky, přitom je teplo. Znamená to v podstatě ideální houbové podmínky a houbaři tak prožívají něco jako nirvanu. „Ono to zase není tak horké. Takové období je každý rok. Ovšem je fakt, že letos možná začalo o něco dříve. Sice doznívají letní druhy hub, ale najít už se dají i ryze podzimní kousky.“

Oproti minulým rokům si "lebedí" například na Berounsku. „Tam jsme loni spíše paběrkovali. Teď sbíráme ve velkém. Není příliš horko a zaprší skoro každý den,“ doplňuje Hvížďala. Příroda si tak evidentně poradila s tropy, které panovaly ještě před několika týdny.

Lesy jsou plné lidí

S množstvím hub samozřejmě stoupá i počet lidí, kteří do lesů vyrážejí. Bohužel ne všichni se dokáží chovat tak, jak předepisují nepsaná "lesní pravidla". Příroda to tak odnáší různými kelímky, nedopalky od cigaret, ale i hlukem a utrhnutými houbami, které se zrovna nehodily. I to je stále častější trend.

Podle Hvížďaly zatím neprožíváme opravdový houbový boom, i když to tak místy vypadá. To pravé ořechové prý na mnoha místech přijde zhruba za týden. Týká se to třeba Liberecka, ale i dalších oblastí. Každopádně už dnes nejsou výjimkou hřiby velké doslova jako talíře. Naše redakce se o tom přesvědčila na vlastní "kůži", když jsme takové kousky nasbírali v okolí Pelhřimova. Takže rozhodně doporučujeme - vyrazte do lesa!

