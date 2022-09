Jak překonat chuť na sladké: Tři jednoduché kroky

Nekontrolovatelné chutě na dortíky, zmrzliny a další sladkosti jsou jedním z hlavních důvodů, proč je často tak těžké dodržovat vyvážený jídelníček nebo shodit přebytečná kila. Problémem se tyto chutě stávají zejména v případě, že se nedokážete zastavit po jedné porci a máte ve zvyku se sladkostmi přejídat.

Naštěstí existuje hned několik jednoduchých tipů, které vám s tímto problémem pomohou do několika minut.

Jezte pravidelně

Je důležité si uvědomit, že chutě nejsou to samé co hlad. V případě chutí na sladké jde pouze o snahy našeho mozku o získání něčeho, co do našeho systému vypustí vysoké množství dopaminu, neboli hormonu štěstí.

Tyto chutě se ale mohou velmi lehce vymknout kontrole, a to v případě, kdy jste hladoví. Pokud dostanete chuť na sladké, když máte hlad, je téměř nemožné jí odolat. Ideální tedy je se pocitům extrémního hladu zcela vyhnout. Můžete toho docílit lehce pomocí pravidelné konzumace zdravých pokrmů plných živin, jako je vláknina a bílkoviny, které vás mohou zasytit až na dlouhé hodiny.

Horká sprcha

Od chutí na sladké vás ale může zachránit i horká sprcha, jak na svém webu uvádí Healthline. Aby tento způsob úlevy od nutkání spořádat pytlíček bonbonů nebo půl pekáče buchet fungoval, musíte se osprchovat velmi teplou vodou.

Teplotu vody nastavte před vstupem do sprchy tak, aby nebyla tak horká, že vás popálí, ale aby vás dostatečně zahřála. Poté stačí se pomocí proudu vody ohřát po dobu 5 minut.

Rychlá procházka

Dalším tipem, který pomáhá zbavit se chutí na sladké, je krátká procházka na čerstvém vzduchu. Běh funguje ještě lépe.

Tyto aktivity vám pomohou nejen odvést vaše myšlenky od sladkostí, ale pohyb zároveň do vašeho těla vypustí endorfiny, neboli hormony štěstí, které vás ve většině případů chutě na sladké zbaví.

Pokud nemůžete jít na procházku nebo si zaběhat na čerstvý vzduch, zkuste si doma udělat několik kliků, dřepů nebo sklapovaček.

Zdroj: Healthline

