Houby: Jak se vyhnout zdravotním potížím při konzumaci běžných druhů

Češi jsou národem houbařů a každoročně si tak z lesa domů přinášejí kila těchto aromatických pochoutek. Je ale potřeba dát si pozor hned na několik věcí. Houby nám totiž mohou i přitížit, a to nejen ty jedovaté.

Houby jsou tvořené zhruba z 92 % vodou a obsahují celou řadu vitamínů, mezi kterými je mimo jiné i vitamín D, B a B1. Dále v ních můžeme najít celou řadu důležitých minerálů, jako je mimo jiné i fosfor, zinek, draslík a další. Je ale nutné myslet na to, že je pro náš organizmus poměrně těžké houby strávit.

Pozor by si na konzumaci, zeména většího množství hub, měli dát hlavně starší lidé. Ti by měli tuto pochoutku do svého jídelníčku zařazovat spíše přes den, aby jim nebylo těžko. Ideální je hřiby, lišky, klouzky a další zkombinovat s větším množstvím tuků, vajec, knedlíků, nebo krupice, vaše tělo je tak stráví mnohem snadněji.

Hyperkalémie

Abychom při konzumaci hub nehazardovali s naším zdravím, je nutné sbírat jen ty druhy hub, které bezpečně známe. Důležité je nepřehánět to s jejich množstvím. Dokonce i běžně konzumované houby totiž mohou být pro naše tělo toxické, jak dokazují studie.

Při konzumaci většího množství hub, než je jedna hrst totiž riskujeme nejen zažívací potíže, ale i hyperkalémii, tedy zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Draslík je velmi důležitý pro správnou funkci našich nervů a svalů, včetně těch srdečních, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. Příliš vysoký obsah draslíku v krvi může mít ale negativní vliv na naše zdraví, potencionálně může i ohrozit náš život.

Ve většině případů je vysoký obsah tohoto minerálu v krevním oběhu spojený s problémy s ledvinami, stejný efekt může mít na jeho hladinu v krvi právě i konzumace přílišného množství hub. Pacienti, kteří mají problémy s ledvinami by si tedy měli dát na konzumaci hub velký pozor a ve dnech dialýzy je zcela vynechat.

Mezi symptomy hyperkalémie patří mimo jiné:

nevolnost,

bolesti svalů,

paralýza,

velková slabost,

arytmie.

Pokud na sobě po konzumaci hub pozorujete tyto příznaky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zdroj: Mayo Clinic, National Library of Medicine, Fresenius Medical Care

