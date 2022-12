Nestihli jste upéct cukroví? Jednoduché nepečené pochoutky zvládnete za pár minut

Pečení cukroví nám může zabrat klidně celý den, nebo dokonce i několik dnů, záleží na tom, kolik druhů cukroví připravujete a v jakém množství. Těsto na cukroví je navíc potřeba dát odpočinout nejlépe přes noc, nebo dokonce i na několik dní. Příprava perníčků a dalších tradičních druhů cukroví se tak může pořádně protáhnout.

Před Vánoci je navíc čas na dokončení rozpracovaných projektů v práci, abychom mezi svátky už mohli jen odpočívat, ale také na vánoční úklid a nakoupení dárků pro celou rodinu.

Jak na vánoční úklid, aby vám zabral co možná nejméně času, najdete zde.

Řada lidí se tak před Vánoci ocitne v takovém shonu, že nevědí, kde jim hlava stojí, a pečení cukroví tak jde často stranou. Je tu totiž ještě možnost si ho objednat nebo ho zakoupit v supermarketu. Objednání domácího cukroví se nám ale může pořádně prodražit a cukroví ze supermarketu zkrátka není takové. Naštěstí ale existuje ještě jedna možnost, která vám ušetří starosti i peníze a navíc si na ní pořádně pochutnáte.

Existuje totiž celá řada nepečených druhů vánočního cukroví, se kterým potěšíte celou svou rodinu a zároveň vám jeho příprava nezabere tolik času. Příprava tohoto typu cukroví nezahrnuje rozpálenou troubu, bez obav tak můžete poprosit o pomocnou ruku i ty nejmenší členy vaší domácnosti.

Mrkvové kuličky

Nejen, že vám příprava této pochoutky zabere jen několik minut, ale také do ní "schováte" pořádnou porci zeleniny, která vedle sladkých dobrot zkrátka nevypadá tak lákavě a její konzumace tak v celé řadě domácností o Vánocích strmě klesá.

Potřebujete:

1 velká mrkev (nastrouhat na hrubo)

5 velkých medjool datlí (bez pecek) nebo 10 menších datlí bez pecek

250 g ovesných vloček

1 lžíce pomerančové šťávy

1/4 lžičky perníkového koření

vanilkový extrakt

120 g strouhaného kokosu

Postup:

Stačí jen v kuchyňském robotu rozmixovat mrkev, datle, pomerančový džus, vanilkový extrakt a perníkové koření, dokud se tyto ingredience nespojí dohromady. V momentě, kdy z nich utvoříte tuhou pastu, z nich stačí vyválet středně velké kuličky a obalit je ve strouhaném kokosu.

Ideální je poté nechat mrkvové kuličky v lednici ztuhnout alespoň po dobu jedné hodiny. V lednici vám vydrží čerstvé zhruba po dobu 1 týdne.

Mini borůvkové cheesecaky

Dokonce i oblíbený cheesecake můžete zpracovat tak, aby se z něj stala ideální vánoční pochoutka. Stačí jen ingredience nutné pro vytvoření klasického cheesecaku rozdělit tak, abychom i z nich utvořili cheesecakové jednohubky.

Potřebujete:

250 g světlých bebe sušenek

400 g krémového sýru typu philadelphia

200 ml smetany ke šlehání

100 g cukru

2 lžíce zakysané smetany

1 lžíce citronové šťávy

250 g čerstvých borůvek

100 g másla

Postup:

Do formy na muffiny vložte papírové košíčky. Rozdrcené bebe sušenky smíchejte s rozpušteným máslem, směsí vyplňte dno košíčků. Do krémového sýra postupně vmíchejte cukr a všechny ostatní ingredience, kromě borůvek. Poté do směsi opatrně přidejte vyšlehanou smetanu.

Krémovou směsí naplňte košíčky až po okraj. Nakonec už jen stačí na povrch košíčků umístit čerstvé borůvky a nechat je minimálně po dobu jedné hodiny ztuhnout.

Zdroj: Australias Best Recipes, Sallys Baking Recipes

