Je nejvyšší čas začít s vánočním úklidem. Čas vám ušetří chytré plánování

Klíčem k co nejefektivnějšímu úklidu, který budete mít hotový, než dohoří purpura na plotně, je plánování. Právě nyní je ten nejvyšší čas si rozvrhnout váš volný čas tak, abyste v klidu stihli uklidit vše, co potřebujete, a nedoháněli vše najednou na Štědrý den dopoledne.

Zapojte rodinu

Skvělým tipem je také poprosit o pomoc ostatní členy rodiny, vánoční úklid rozhodně nemusíte zvládnout sami. Ideální je zapojit i ty nejmenší členy domácnosti do těch nejjednodušších úkolů, jako je např. zametání nebo utírání svátečního nádobí.

Nejdříve se vrhněte na úklid, který vydrží

Na první den svátečního úklidu si naplánujte úkoly, které neděláte tak často.

Patří mezi ně mimo jiné i mytí oken, praní závěsů, praní přehozů, povlaků na dekorativní polštáře atd. Do těchto úkonů se většina z nás nepouští tak často, protože to zkrátka není potřeba. Nebo se nám nechce. Ideální je tak mytí oken a další "úklid, který vydrží" naplánovat hned na začátek. Do Vánoc ho totiž už určitě opakovat nemusíte.

Vyhraďte si více času na koupelny

Dále je ideální vyhradit si větší množství času na hloubkové čištění koupelen, které jsou jednou z nejméně oblíbených místností, co se úklidu týče. Předejdete tak ztrátě motivace.

V koupelnách navíc můžete narazit na větší problémy, jako je třeba růst plísně, které se ve vlhkých místech daří, ty vám zaberou mnohem více času.

Jak jednoduše odstranit plíseň v koupelně najdete zde

Zbavte se nepotřebných věcí

Nezapomeňte si také vyhradit čas na zbavení se oblečení, které už nenosíte, knížek, které už nečtete, a dalších věcí, které už zkrátka a dobře nepotřebujete. Úklid vám bez přebytečných předmětů na poličkách půjde lépe od ruky.

Úklid prachu na těžko dostupných místech

Zhruba dva dny před Štědrým dnem je ideální čas na utření prachu na těžko dostupných místech, jako je vršek skříně a lednice, rámy obrazů atd. Ideální je také pustit se do hloubkového úklidu kuchyně, včetně odblokování odpadů.

Jak jednoduše odblokovat odpad najdete zde

Poté už jen vysát a vytřít podlahy, utřít prach, vyleštit zrcadla, svátečně prostřít a máte hotovo. Nyní už stačí jen zapálit svíčky a užívat si vánočního klidu a pohody.

Zdroj: Happy house, Better Homes and Gardens

