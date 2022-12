Upečte si poctivou českou vánočku s Monikou Absolonovou. Je slavnější než zpěvaččiny písně

Česká herečka, zpěvačka a moderátorka Monika Absolonová je známá svým krásným hlasem, hereckým nadáním, ale také kulinářským talentem. Své fanoušky na sociálních sítích pravidelně zásobuje recepty na nejrůznější pochoutky, nad kterými se sbíhají doslova sliny.

Recept na poctivou českou vánočku podle Moniky Absolonové

Podělila se dokonce i se svým receptem na vláčnou a nadýchanou vánočku, kterou každé Vánoce zásobuje své kolegy z branže. Recept na svou slavnou vánočku prozradila na ČT1 společně s Jiřinou Bohdalovou. Divákům České televize se podělila o jednotlivé ingredience, ale také s domněnkou, že její vánočka je slavnější než ona samotná.

„Skoro nikdo nezná žádnou moji osobní píseň, ale vánočku ode mě znají opravdu všichni, tak to mi přijde vtipný,“ svěřila se své herecké kolegyni a divákům Monika Absolonová.

Vánočku podle receptu slavné zpěvačky si chválí, zdá se, každý, kdo ji zkusil, a to včetně stovek fanoušků na sociálních sítích.

Potřebujete:

1 kg polohrubé mouky

250 g cukru (krystal nebo krupice)

1/2 l mléka

250 g másla

6 vajec

2 kostky droždí

50 g rozinek

citronová kůra (před strouháním citronové kůry citrony důkladně omyjte, abyste je zbavili nežádoucích chemikálií)

100 g celých mandlí do těsta

nasekané mandle na posypání

vanilkový cukr

rum

muškátový oříšek

sůl

Postup:

Nejprve je nutné si vytvořit kvásek. Kvásek si vytvoříme jednoduše, stačí jen do hluboké pánvičky střední velikosti nalít trochu mléka, za stálého míchání ho ohřát a přidat k němu trochu cukru a droždí. Před vhozením droždí do pánvičky s mlékem je nutné ho rozdrobit.

Poté si vezměte k ruce větší mísu, do mísy dejte změklé máslo, přidejte k němu 6 žloutků, cukr a směs promíchejte tak, aby se všechny ingredience spojily dohromady. Poté do mísy přidejte zhruba polovinu mouky, zbylé mléko, muškátový oříšek, vanilkový cukr, špetku soli a citronovou kůru.

Nyní přichází na řadu nejpracnější část celého procesu, a to zadělání těsta. Poté, co zaděláte těsto, k němu přidejte kvásek a dosypte do téměř hotové směsi mouku (část mouky si nechte na vysypání válu). Při dosypávání mouky kontrolujte texturu těsta. Výsledné těsto by nemělo být příliš řídké, ale mělo by stále téci.

Nasypte další část mouky na vál a nalijte na ni těsto, posypte ho mandlemi a rozinkami (rozinky můžete předem naložit do rumu, ale nemusíte). Mouku do těsta pečlivě zapracujte. Těsto s mandlemi a rozinkami vložte do větší mísy, zasypte ho moukou, přikryjte utěrkou a nechte ho kynout na teplém místě.

Podrobný návod na zapletení vánočky najdete zde

V momentě, kdy těsto vykyne, stačí jen ho opět umístit na pomoučněný vál a zpracovat ho. Těsto rozdělíme na šest dílů (z těsta můžete vytvořit 2 vánočky, každou ze tří dílů). Z prvního dílu těsta zapleťte cop, z druhého tenčí cop a ze třetího vytvořte pletenec ze dvou pramenů. Jednotlivé díly umístěte na sebe. Hotové vánočky stačí přesunout na plech vymazaný máslem nebo vyložený pečícím papírem.

Nakonec promíchejte bílky s cukrem a touto směsí vánočky potřete a posypte je plátky mandlí. Vánočky pečte 45 min na 150 °C.

Zdroj: Česká Televize, Buzfeed

