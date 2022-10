Neztrácejte zbytečně čas s úklidem. Poradíme, jak ho zkrátit na minimum

K tomu, abychom úklidem netrávili hodiny, je nutné uklízet chytře a efektivně. Prozradíme vám několik tipů a triků, jak na to.

Soustřeďte se na větší plochu

Rozhodně není ideální uklízet váš byt či dům po jednotlivých pokojích, pro dosažení co největší efektivity bychom se měli zaměřit na jednu aktivitu (mopování, vysávání, utírání prachu a další) a vrhnout se na ni v celém bytě či domě.

Neustálé přeskakování z jedné aktivity na druhou při úklidu po pokojích nás totiž může zbytečně zdržet.

Čisticí přípravky a potřeby na jednom místě

Další běžnou chybou, která nás při úklidu může stát desítky minut, je nešikovné umístění čisticích potřeb a přípravků

Ideální je uklízet vše, co k úklidu potřebujete, na jedno místo, abyste pro každou z potřeb nemuseli odbíhat do jiné místnosti. Skvělým tipem je také pořídit si malý kyblíček, do kterého můžete umístit přípravky a potřeby na úklid, které budete potřebovat, a pohodlně si je poté přenést na místo, které chcete uklidit. V opačném případě byste se museli několikrát vracet a ztrácet tak drahocenný čas.

Minimalismus

Úklid nám mohou mimo jiné zbytečně ztěžovat věci, které už nepotřebujeme. Předtím, než s úklidem začneme, bychom se měli zbavit starých časopisů povalujících se vedle gauče, tenisek, které už mají své dny slávy za sebou, starých knih, které už nebudeme číst, a dalších nepotřebných věcí.

Vyhnete se tak zbytečnému čištění a oprašování předmětů, které už stejně nevyužijete. Staré oblečení můžete darovat na charitu a zabijete tak dvě mouchy jednou ranou, uvolní se vám prostor ve skříni a uděláte dobrý skutek.

Vysávání a utírání prachu

Nejdříve se přesvědčte, že jste si doma vypnuli klimatizaci a větráky, abyste při utírání prachu neroznášeli jejich částečky po celém bytě; nejdříve se vrhněte na setření poliček, nábytku, sošek, elektroniky a dalších.

Ideální je totiž stírat prach ještě předtím, než vysajete, při stírání prachu totiž jeho část může spadat na zem.

Zrcadla a skleněné povrchy

Klíčem je čistit sklo a zrcadla pravidelně a zamezit tak jejich většímu znečištění. V takovém případě totiž ani nebudete muset používat speciální přípravky a postačí vám jen rychle setřít tento typ povrchů vlhkým hadříkem z mikrovláken. Nezapomeňte je ale poté ještě rychle doleštit suchým mikrovláknovým hadříkem.

Toaleta a koupelna

Klíčem pro čištění koupelen a toalet je nechat přípravky na jejich povrchu nějakou dobu působit a až poté se pustit do jejich čištění.

Zatímco budou v koupelně a na toaletě působit přípravky určené k jejich čištění, můžete se vrhnout například na utírání prachu.

Vysávání a mopování

Někteří lidé doma pouze vytírají a na vysávání zcela zanevřeli, to je ale chyba. Rychlé vysátí nebo zametení podlah před jejich vytřením vám totiž může ušetřit spoustu času. Nebudete tak totiž muset z mopu sbírat velké chomáče prachu a úklid podlah vám tak zabere jen několik minut.

Zdroj: Nationwide

