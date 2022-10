Jak si jednoduše vybělit zuby: Jde to i levně

Barva našich zubů se většinou mění postupně. Mohou ji obarvit nejrůznější potraviny, může ale jít i o opotřebení skloviny, která poté odhaluje nažloutlý dentin, který se pod ní skrývá.

Pokud zvolíte domácí metody bělení zubů, musíte být velmi opatrní, vždy se držte návodu a nenechávejte produkty na zubech působit až příliš dlouho, mohli byste si je poškodit. Opotřebovaná sklovina vede ke zvýšené citlivosti zubů, ale také k vyššímu riziku vzniku kazů.

Správné čištění zubů

Tou nejlepší metodou, jak si udržet krásně bílé zuby, je správné čištění zubů. Každý z nás by si měl zuby čistit minimálně dvakrát denně, a to pokaždé po dobu minimálně dvou minut. Ideální je čistit zuby pomocí jemných krouživých pohybů, abyste si nepoškodili dásně.

Velmi důležité je také vyčistit si zuby ihned po konzumaci určitých potravin, které je mohou zabarvit. Pokud nemáte tu možnost, alespoň si vypláchněte ústa vodou.

Po konzumaci kyselých jídel byste ale měli s čištěním zubů několik desítek minut počkat. V opačném případě si můžete poškodit zubní sklovinu.

Jedlá soda a peroxid vodíku

K tomu, abyste si zuby vybělili pomocí této metody, stačí jen smíchat 1 lžíci jedlé sody se 2 lžícemi peroxidu vodíku. Směs těchto dvou ingrediencí by měla vytvořit hustou pastu, kterou si stačí zuby vyčistit a ústa poté důkladně vypláchnout. Tato domácí pasta vás zbaví nahromaděného plaku, bakterií, ale i skvrn.

Tento postup musíte opakovat pravidelně, výsledky uvidíte zhruba za 6 týdnů, jak dokazují studie.

Kokosový olej

Proplachování úst kokosovým olejem vám pomůže zbavit se bakterií, plaku, ale i s bělením zubů. Stačí jen nechat v ústech rozpustit 1-2 čajové lžičky kokosového oleje a nechat ho v ústech působit po dobu 30 minut.

Ideální je během této doby zuby s olejem oplachovat. Nakonec olej vyplivněte do záchodu či do koše, mohl by vám totiž ucpat odtok vody v umyvadle. Olej rozhodně nepolykejte, obsahuje totiž všechen plak a bakterie z vašich úst.

Poté si vypláchněte ústa, napijte se vody a zuby si ještě vyčistěte tak, jak jste zvyklí.

Jablečný ocet

Jablečný ocet musíte před použitím vždy dostatečně zředit, jinak by vám mohl poškodit zubní sklovinu. Ideální je smíchat dvě lžičky octa s 200 ml vody a směs používat jako ústní vodu. Studie dokazují, že vám tato směs pomůže zuby zesvětlit.

Zdroj: Healthline

KAM DÁL: Křečové žíly: Oblíbené nápoje, kterým byste se měli raději vyhnout.