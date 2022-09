Podzimní detox: Voda s citrónem dokáže hodně, říká MUDr. Kratochvíl. Musí se ale pít správně, zásadní je teplota

Podzimní nemoci už to na nás brzy "zkusí". Možná jste slyšeli, že organismu prospívá, když si ráno dáme sklenici teplé vody s citrónem. Je to však opravdu takový zázračný lék, že dokáže zatočit třeba s chřipkou? Záleží, jak k tomu přistoupíte. Každopádně spoléhat se pouze na vodu s citrónem by byla špatná cesta.