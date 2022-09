Zašlé bílé prádlo: Jak ho lehce a levně oživit bez poničení

Bílé oblečení nesmí chybět v žádném šatníku, hodí se totiž téměř ke všemu a navíc nikdy nevyjde z módy. Například taková bílá košile je v módě již desítky let a nejspíše se v blízké době nestane, že by se přestala nosit. Pokud tedy zainvestujete do bílých topů z kvalitních materiálů, tak vám může vydržet v šatníku celá desetiletí.

Problémem ale je, že je na bílém oblečení a dalším prádle vše hned vidět. Na bílých topech se často setkáme např. se žlutými skvrnami od deodorantu v podpaží. To ale není vše, bílé textilie se totiž také velmi snadno obarví. Této změny se ani nemusíte všimnout, ale bílé prádlo se ve většině případů minimálně obarvuje s každým praním, proto je ideální prát bílé věci zvlášť.

Po několika vypráních si tak můžete všimnout, že vaše oblečení ztratilo svůj jas. Dokonce ani v tomto případě ale není důvod k panice, i zašlé bílé oblečení lze ještě zachránit.

To samé platí i o ložním prádle, na kterém mohou dokonce i po jeho vyprání zůstat skvrny od potu.

Ocet

S vybělením vašeho prádla vám pomůže mimo jiné i obyčejný bílý ocet. Pokud na vašem bílém oblečení nejsou žádné skvrny, ale zkrátka byste jen chtěli, aby zářilo o trochu více, stačí jen při praní přidat zhruba 100 ml octa tam, kam běžně lijete aviváž, a vyprat prádlo tak, jak jste zvyklí.

Nemusíte se bát, že by ocet vybělil potisky nebo barevné oblečení, nezanechá nepříjemný štiplavý zápach, kterým se vyznačuje.

Prací prášek, jedlá soda a citron

Pokud je ale vaše oblečení či ložní prádlo silně zašlé, např. znečištěné skvrnami od potu, bude nutné ho předem namočit do umyvadla, vany či škopku. Záleží na velikosti prádla a na tom, co máte k dispozici.

Existují 3 velmi účiné způsoby, které vám se zašlým prádlem pomohou.

Prací prášek

Rozpusťte zhruba čtvrtinu hrníčku pracího prášku v teplé vodě a ve směsi poté nechte vaše oblečení či ložní prádlo zhruba po dobu dvou hodin, aby měl prací prášek šanci zapůsobit na odolné skvrny od potu a další tak, jak má.

Jedlá soda

Rozpusťte zhruba 250 g jedlé sody ve 4 litrech teplé vody, vložte do směsi vaše oblečení či ložní prádlo a nechte ji působit minimálně 8 hodin.

Citronová šťáva

S vybělením textilií vám pomůže mimo jiné i obyčejný citron. Stačí jen uvařit 2 středně velké citrony nakrájené na kolečka v hrnci vody.

Ideální je přivést je k varu, několik minut je povařit, stáhnout je z ohně a počkat, až se voda v hrnci trochu zchladí. Poté stačí do stále teplé citronové vody namočit vaše bílé oblečení a nechat ho v hrnci marinovat zhruba jednu hodinu.

Zdroj: Cleanipedia

KAM DÁL: Jak nejlevněji ohřát vodu: V hrnci, nebo v konvici?