Velký úklid za chvíli a bez chemie. Uvařte si čaj, vymačkejte citron a sledujte, co se bude dít

Úklid není pravděpodobně činností, na kterou bychom se těšili. I když pro některé z nás jde o relax, při kterém si odpočinou, ale přiznejme si, že jde spíše o výjimky. A to máme k dispozici automatické vysavače, myčky na nádobí, automatické pračky, sušičky na prádlo a bůhví co ještě. A hlavně chemii, která pomůže nejen s mastnotou, ale i skvrnami nejrůznějšího původu. Někdy ale zjistíme, jak jednoduše se bez těchto moderních pomocníků můžeme obejít. Jen oprášit staré rádce, které třeba ještě leží někde na půdě.

Uvařte si černý čaj

Ze všeho nejdříve si uvařte černý čaj - může ho být i víc, ale vysedávání nad kouřícím šálkem asi neuklidí. Na druhou stranu, když to počkalo doteď, hodinu to vydrží. No a potom už bude čaj studený a účinně pomůže například při likvidaci všudypřítomných otisků prstů třeba na dvířkách kuchyňské linky. Stejně tak pomůže dřevěnému nábytku - stačí jej tekutinou potřít, nechat pár minut působit a potom vyleštit. Rozdílu si jistě hned všimnete.

Když čaj, tak s citronem

Ani citronovou šťávu bychom neměli v domácnosti zatracovat nebo využívat jen při vaření. Právě ona totiž pomůže vyčistit hrníčky nebo konvice od čajového zabarvení (můžeme použít i ve směsi se solí, to je účinek ještě mnohem silnější). Spolu se sodou citronová šťáva spolehlivě a bez zbytečné chemie vyčistí také dřevěná krájecí prkénka, a to opravdu do hloubky, takže se nebudeme muset bát bakterií ani zbytků koupených agresivních čistidel.

Hodně zajímavá je ale rada, jak se zbavit zápachu ze sklenic, například po zavařovaných okurkách - a opět snadno a rychle. Stačí sklenici postavit pod kohouek od dřezu a nechat pomalu napustit studenou vodou až do momentu, kdy voda přeteče. Potom vylít (třeba do konvice na zalévání květin) a schválně si zkuste přičichnout.

Na konvici i kávovar

Vodu na čaj nebo kávu také musíme někde uvařit. Bohužel právě rychlovarná konvice i kávovary se často zanášejí vodním kamenem. Ani to ale není důvod k panice, pokud máme po ruce - citron. Vymačkaná šťáva z jednoho citronu do přibližně litru vody (i do menšího množství) se po krátkém převaření v rychlovarné konvici ještě chvíli nechá stát a pak uvidíte, jak snadno se vodního kamene zbavíte. Stejně tak je možné se stejným efektem nechat citronovou vodu “proběhnout” kávovarem. Jen se potom musíme důsledně přesvědčit, že je již všechna pryč a trubičkami vede opět jen čistá voda. Na kávu s citronem se asi nikdo z nás netěší. Podobně jako citronovou šťávu můžeme využít také známějšího pomocníka v tomto směru: ocet.

Kam s vymačkaným citronem?

Použili jsme citronovou šťávu. Zbytek citronu by ale bylo škoda jen tak bez užitku vyhodit. Když jej vložíme do myčky na nádobí na příští mytí, jako zázrakem zmizí všechen zápach. Druhá půlka citronu (ta nevymačkaná) se potom hodí na odmaštění mikrovlnky. Opět stačí vložit, přibližně dvacet sekund zahřát a troubu otřít suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Může to být jednodušší?

Ocet i na koberce

Nemá váš koberec už tu krásnou barvu, jako když jste si ho přinesli z obchodu? Nezoufejte, všechno se dá vrátit (nebo téměř všechno). Stačí koberec vyčistit hadříkem nebo kartáčem, namočeným v octové vodě. Proměna bude rychlá a jasně viditelná.

Strašák každého velkého úklidu - okno

Ani to ale nemusí být tak tragické. Mělo by stačit obyčejné přírodní mýdlo rozmíchané v teplé vodě a nakonec trochu vody octové. Okna se budou lesknout jako už dlouho ne. Pokud vás trápí zaschlé dešťové kapky na oknech, je možné využít zbytek čaje, který jsme uvařili hned ve druhém odstavci. A kdyby se na oknech objevily mušince, bude stačit rozkrojená cibule, kterou je přetřeme. Půjdou dolů jako nic.

Bonus nakonec

