Palačinky vůbec nejsou nuda. Z množství možných variant a chutí vám půjde hlava kolem

Základní recept na palačinky zná asi každý - i začínající kuchař nebo kuchařka. Stačí mléko, hladká mouka, vajíčko a špetka soli. Dobře rozmíchat, aby se netvořily hrudky z mouky a pak už jenom smažit na oleji nebo na másle. Vtip je v tom, že musíme dobře rozpálit pánev a pak stačí ji jen potřít mašlovačkou, určitě nebudeme palačinky smažit na vrstvě tuku. Základ máme hotový za pár minut - a teď přijde to hlavní: čím palačinky naplnit…

Sázka na jistotu

Klasikou, kterou jsme měli jako děti rádi snad všichni, je jednoduše marmeláda. Pro ty, kteří mají rádi sladší chuť, použijeme jahodovou nebo třeba meruňkovovu, pro milovníky kyselejšího ovoce pak například rybízovou. Namazat, stočit, pocukrovat a hotovo. Trocha šlehačky a Granko nebo Pikao na ozdobu dodá palačinkám slavnostní podobu. Jsou vynikající, ale časem se i tohle jídlo dětem i dospělým přejí. Chce to inovaci.

Zapečené palačinky s tvarohem

Pokud budeme chtít připravit zapečené palačinky s tvarohem, budeme muset počítat s delším časem na přípravu. Po naplnění si totiž ještě přibližně dvacet minut pobudou v troubě. To ale nevadí, protože potom přijde opravdu vynikající večeře. Jak na to? Klasicky připravené palačinkové placky naplníme tvarohovou náplní. Na tu budeme potřebovat (podle počtu palačinek) 2 vaničky měkkého tvarohu, 2 vajíčka, vanilkový cukr, moučkový cukr podle chuti a rozinky. Náplň dobře promícháme, palačinky jí potřeme a stočíme jako vždycky, případně je můžeme přeložit na čtvrtiny a vznikne jakýsi trojúhelníček. Takto připravené palačinky položíme do pekáčku vymazaného máslem a zalijeme 250 ml mléka, ve kterém jsme rozmíchali jedno vejce. Pak už stačí nechat palačinky asi 20 minut zapékat při 180 °C. Vůně, která se bude brzy linout z trouby, přiláká celou rodinu.

Vynikající jsou tyto palačinky také s čokoládou - obměna je jednoduchá: do tvarohu nedáme rozinky a ve chvíli, kdy se chystáme namazané palačinky stočit, je ještě pomažeme Pikaem.

Palačinky s Nutelou

Toto je ta vůbec nejjednodušší obměna marmeládových palačinek, ale určitě bude mít úspěch. Jednoduše jen místo marmelády použijeme čokoládovou pomazánku a je hotovo. Samozřejmě jsou tyto palačinky nejlepší se šlehačkou a pokud máme doma čerstvé nebo alespoň kompotované ovoce, poslouží nejen jako krásná ozdoba na talíři, ale také jako vynikající svěží chuťové vyvážení celého jídla.

Slané palačinky se špenátem

Nejčastěji se slané palačinky připravují se špenátovou náplní. Udělat tohle jídlo jinak než nasladko není vůbec žádný problém, protože se do těsta nepřidává žádný cukr a placky jsou tak univerzální. Pokud je ale budeme chtít plnit špenátem, usmažíme je spíš na oleji než na másle a na pánev můžeme přidat i pár kostiček slaniny, která se vysmaží a dodá palačinkám lepší chuť. Špenát pak připravíme přesně tak, jak ho máme rádi. Někdo používá česnek, jiný ne, ale i v tomto případě jde hlavně o zvyk rodiny. Klasický recept upravuje špenát na osmažené cibulce, kdy jej osolíme, opepříme a dochutíme česnekem. Nakonec vmícháme vajíčko, necháme odpařit přebytečnou vodu a je hotovo. Na náplň palačinek se nemusíme bát použít zmražený špenátový protlak, bude se i lépe upravovat. Naplněné palačinky můžeme dát - stejně jako ty tvarohové - zapéct do trouby.

Sýrové palačinky

Připravený palačinkový základ můžeme naplnit také sýrovou směsí. Tu vyrobíme ze strouhaného sýru - budeme potřebovat asi 200 g, zakysané smetany a pažitky. Náplň trochu osolíme (řídíme se přitom chutí zvoleného sýru), můžeme přidat pepř a také na špičku nože muškátového květu. Touto směsí potřeme palačinky a můžeme je ještě poklást plátky šunky, případně dozdobit a dochutit například rajčaty, ředkvičkami nebo další zeleninou podle chuti. Stočíme a opět zapečeme. Je to jednoduché a vynikající.

Palačinky s kuřecím masem

Pro přípravu náplně této varianty palačinek použije ideálně kuřecí prsíčka, které nakrájíme na drobnější kostičky, osolíme a na cibulce osmažíme. Nakonec maso zasypeme nastrouhanou Nivou, kterou necháme na pánvi jen rozpustit. Směsí plníme palačinky, které můžeme dochutit pokrájenou jarní cibulkou, rukolou, četstvou paprikou nebo jinou zeleninou podle vlastního výběru.

Palačinky bez náplně

Jde to i bez náplně - o tom se přesvědčíme, když usmažíme trochu silnější palačinky, které trochu pocukrujeme a pokapeme pomerančovou šťávou, Takto upravené placky přeložíme na čtvrtiny a zvrchu znovu pocukrujeme. Na dochucení můžeme použít kysanou smetanu. Dostaneme tak rychlé jídlo svěží chuti. Co víc si přát?

