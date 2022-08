Vodní kámen v koupelně: S jeho odstraněním vám pomůže jedna levná ingredience

Asi všichni už jsme na kohoutku či ve sprše zpozorovali šedivý povlak, který se poměrně lehce formuje téměř na všem, co přišlo do kontaktu s vodou. Tím nejjednodušším způsobem, jak se ho zbavit, respektive zabránit jeho vzniku, je po každém použití kohoutky, sprchové hadice, dveře sprchového koutu a další povrchy, které se dostaly do kontaktu s vodou, utřít suchým hadříkem.

Ne vždy na to ale máme čas. Utvoření vodního kamene v koupelně se tedy vyhneme jen opravdu těžko. Dokonce ale i v momentě, kdy se vodní kámen usadí, není čas panikařit, lze se ho totiž poměrně lehce zbavit.

Ocet

Bude vám k tomu stačit jen jedna levná ingredience, kterou už nejspíše máte doma. Řeč je o obyčejném octu. Pomůže vám zbavit se vodního kamene jednoduše a bez větší námahy. Navíc pořádně ušetříte, nebudete totiž muset utrácet stovky korun za speciální čističe koupelen, které jsou s čisticí silou octa ve většině případů přinejlepším srovnatelné.

Stačí jen smíchat ocet s teplou vodu v poměru 1:1 a směs poté nalít do láhve se sprejovým uzávěrem. Nakonec stačí jen směs octa a vody nastříkat na místa, kde se vodní kámen usadil, a setřít ji hadříkem. Pokud doma nemáte lahev se sprejovým uzávěrem, nezoufejte, obejdete se i bez ní.

Stačí jen směs jednoho dílu octa a jednoho dílu vody smíchat ve větší nádobě, vyždímat v ní hadr na úklid a místa, na kterých se usadil vodní kámen, s ním jednoduše přetřít.

Zdroj: Express

