Pavouci: Jak se jich zbavit téměř okamžitě pomocí aromalampy nebo difuzéru

Tito nevítaní hosté jsou sice do určité míry prospěšní, pomáhají nám zbavit se nejrůznějších druhů hmyzu, ale jen málokdo s nimi zvládne sdílet svůj byt.

Na pozoru bychom se před nimi měli mít zejména spolu s příchodem podzimu, tedy v období pavoučího páření, kdy se budou snažit dostat do našich teplých domovů.

Jedním z těch nejjednodušších způsobů, jak se pavouků zbavit, když doma nějaké zpozorujete, je zkrátka je odchytit a vynést je ven. Tento způsob zbavení se těchto osminožců má ale celou řadu úskalí. Tím prvním je, že k tomu, abyste pavouka odchytili a vyhodili ven, je nutné ho nejdříve najít, ve vašem domě tak mohou někteří dobře schovaní pavouci kempovat celé měsíce, aniž byste si jich všimli.

Dalším úskalím je možnost, že vám pavouk vyleze z nádoby, do které jste ho chytili, ještě než ho vynesete ven, a začne se procházet po vaší ruce. Pokud vás ale při této představě polil studený pot, nezoufejte. Existuje totiž i jednoduchý způsob, jak pavoučí návštěvě ve vašem domě či bytě předejít.

Jak pavouky spolehlivě odradit

Budete k tomu potřebovat jen obyčejnou aromalampu nebo difuzér a mátový esenciální olej. Navíc se tak zbavíte mimo jiné všech pavouků v domě, a to i těch, o kterých vůbec nevíte. Vůni máty totiž nemohou vystát.

Stačí jen do aromalampy nakapat pár kapek esenciálního mátového oleje a s nezvanými hosty se můžete rozloučit. Ideální je tento postup pravidelně opakovat, v momentě, kdy aromalampa nebo difuzér přestane produkovat vůni mátového esenciálního oleje do okolí, pavoukům nic nebrání najít si svou cestu až do vašeho obýváku.

Nezapomeňte provonět váš byt či dům mátou zejména tehdy, kdy se rozhodnete vyvětrat. Nikdy totiž nevíte, jestli na druhé straně zdi nečíhá pavouk hledající ubytování. V momentě, kdy ucítí vůni máty, totiž půjde zkusit své štěstí o dům dál.

