Vypěstovat si vlastní ananas nebo granátové jablko? Jde to, jen vědět jak

Pěstování citrusů ale i jiných druhů ovoce ze semínek v bytě je možné, jen to chce čas a nenechat se unést představou, že až stromky dorostou, že budete sklízet úrodu do košíků. To rozhodně nehrozí. Ale i tak je to pěkný pocit vypěstovat si třeba vlastní citrony, ale i granátová jablka nebo ananas. Podobně si můžete doma za oknem pěstovat zeleninu.

Jak pěstovat citrusy?

Pokud neseženete rovnou mladou rostlinu citrusu, můžete začít od semínka. Není to nic neobvyklého, asi jsme každý někdy zkusili zasadit semínka k nějaké květině do květníku a vyrostl pak malý keřík. Pokud mu ale nevěnujeme dostatečnou péči, nepřežije. Můžete zkusit pěstovat citrony, mandarinky, ale i limetky.

Citrusy pochází z tropické a subtropické jihovýchodní Asie. Mezi nejčastější citrusy, se kterými se můžeme setkat, patří pomeranč, mandarinka, citron, grapefruit, limetka či pomelo. Citrusy jsou též velmi oblíbenými pokojovými rostlinami a existují kluby jejich pěstitelů – citrusářů.

Vzrostlým stromečkům musíme dopřát prostor a vhodnou zeminu. Při dobré péči z malých stromečků za několik let vyrostou krásné stromky a můžete se dočkat první úrody. Pokud chcete, aby vám dozrály, musíte něco oželet. Nesmíte nechat na stromečku všechny plody, rostlinu to vysílí a příští roky nenasadí ani na květ.

Teplota v místnosti, kde pěstujeme citrusy, nesmí klesnout pod 15 °C. Nejlepší je teplota mírně nad dvacet stupňů. Podobně jako všechny rostliny potřebují i citrusy hnojivo. Koupíme ho na trhu a dávkování si nastudujeme v návodu.

Vlastní granátová jablka

Při troše štěstí a následné péči si můžeme vypěstovat i vlastní granátová jablka ze semínek. V každém granátovém jablku, které roste na stromku či keři s názvem marhaník, je množství semen, že bychom s nimi vysadili celý les. Nám bude stačit jen pár z nich. Semínka nejdříve očistíme od dužniny, opláchneme vodou a necháme na teplém místě oschnout. Potom je zasadíme do zahradního substrátu v květníku a umístíme na teplé a světlé místo, ideální je okenní parapet u topení.

Substrát udržujeme vlhký, ale dáváme pozor, abychom ho nepřelili. Marhaníku se bude dařit na jižním okně nebo i ve studeném skleníku. Pokud mu poskytneme ideální podmínky, už za tři roky může vykvést a dočkáme se třeba i malých plodů.

Pěstování ananasu začíná v obchodě

Až nyní v zimě ochutnáte ananas, myslete dopředu na to, že si jej můžete vypěstovat. K tomu ale potřebujte nepoškozený plod a hlavně vrcholovou růžici. Pokud se rozhodnete pro pěstování této broméliovité rostliny s chutným plodem, myslete na to už při nákupu.

Nezáleží na velikosti plodu, ale na jeho čerstvosti, růžice musí být na první pohled zdravá s nepoškozeným středem. To poznáte, když zatáhnete za lístky. Nesmí se uvolnit a jít lehce odtrhnout.

Růžici vykroutíme

Většinou se někde dočtete, že použijete k zakořenění celou růžici s kouskem ananasu. Ale lepší a jistější je růžici opatrně oddělit od plodu. Jednou rukou podržte plod a druhou otočte růžicí do strany a opakujte, než povolí.

Ananas je tropické ovoce, plodenství ananasovníku chocholatého z čeledi bromeliovité. Ananas je pěstován v řadě tropických a teplejších subtropických zemí. Plodenství ananasu vzniká splynutím sousedních bobulí. Na jedné rostlině se vytváří pouze jediné plodenství, po jehož dozrání rostlina obvykle hyne.

Pokud růžici odřízneme, zůstanou tam zbytky plodu a ty začnou hnít. Pak samotnou vrcholovou růžici opláchněte pod tekoucí vodou. Potom opatrně odstraňte asi čtyři řady menších lístků odspodu, aby zůstalo holé vřeteno připomínající stopku.

Do dvou měsíců pustí růžice kořeny

Růžici postavte do vody - musí být odstátá a měkká a spodní holá část musí být ve vodě ponořená asi centimetr až dva. Vodu dolévejte a růžici umístěte v teplém pokoji na místo, kam nemůže slunce.

Dávejte pozor, aby rostlina odspodu nezahnívala. Podle podmínek v pokoji pustí spodek růžice do měsíce až dvou množství malých kořínků. Pak je vhodný čas rostlinu zasadit do směsi zahradnického substrátu a říčního písku v poměru 2:1 do rozměrově přiměřeného, nevelkého květináče. Ananasovník budete muset ještě přesazovat, ale nevybírejte příliš velkou nádobu, maximálně do 25 centimetrů.

Ananasovník naroste do úctyhodných rozměrů

Rostlinu umístěte na okno, má ráda i teplo odspodu, takže bude ideální, když je pod oknem topení. V létě můžete ananasovník letnit, ale pozor, chraňte ho před sluncem.

Ananasovník je mohutnějšího vzrůstu, proto pro něj musíte najít vhodné místo. Jeho listy dosahují délky přes metr a uvědomte si, že rostou do růžice, tedy dokola. Než začne plodit, trvá to obvykle tři roky. Pamatujte také na děti, které by mohly ostré háčky na koncích listů zranit. Ideálním místem pro ananasovník je tak zimní zahrada.

Po dozrání plodu ananasovník hyne

Staré listy dole odrůstající a oschlé je potřeba odstřihnout. Rostlinu zalévejte odstátou, měkkou vodou, a to až poté, co substrát proschne. Protože se jedná o bromélii, je možné rostlinu zalévat do listové růžice. Takto získává vodu v přírodě. K hnojení je nejvhodnější prostředek speciálně určený na podporu kvetení a plodů.

Plod se vytváří ze středu rostliny na silné stopce. Květy jsou samosprašné, takže rostlina nepotřebuje pomoc. Plod zraje zase podle podmínek až půl roku a vůně ananasu zaplaví okolí. V tuto dobu rostlina vytváří odnože. Ty ale odstraňte až po dozrání. Pro další pěstování se původní rostlina nehodí, použijte tedy buď zase vrcholovou růžici z plodu nebo odnože s novými rostlinkami.

KAM DÁL: Kukačky ve stínu Boženy. Seriál o výměně dětí po porodu buduje nepříjemnou zápletku.