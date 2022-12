Stres a úzkost: Jak se těchto nepříjemných pocitů jednoduše zbavit

S určitou úrovní stresu nebo úzkosti se většina lidí potýká každý den. Tyto pocity mohou být vyvolány problémy v práci, skřípajícími vztahy s rodinou, finančními problémy, zdravotními stavy a dalšími běžnými životními situacemi.

Na to, jak na tyto podněty reagujeme, tedy na to, jak moc se stresujeme či pociťujeme úzkost, mají vliv mimo jiné i naše geny. Studie poukazují na to, že na úroveň stresu, kterou pociťujeme, má vliv také náš osobnostní typ, úroveň podpory, které se nám dostává, ale i způsoby, kterými se dokážeme se stresem vyrovnávat.

Ať už vám vrásky na čele způsobuje cokoliv, je vědecky dokázáno, že tyto nepříjemné pocity můžete pomocí několika jednoduchých způsobů zcela zahnat nebo alespoň zmírnit jejich intenzitu.

Fyzická aktivita

Jedním z nejúčinnějších "léků" na pocity úzkosti a stres je cvičení.

Při fyzické aktivitě totiž naše tělo produkuje dopamin, serotonin, enkefalin a endokanabinoidy, neboli hormony štěstí.

K tomu, abyste se zbavili stresu či úzkosti, není nutné trávit hodiny na stroji v posilovně, můžete vyrazit na projížďku na kole nebo třeba i jen na procházku se psem, každá aktivita se počítá.

Doplňky stravy

Se stresem nám mohou kromě hořčíku pomoci také následující doplňky stravy: ashwagandha, vitamíny B a L-theanin

Naši schopnost se vyrovnat se stresem ovlivňuje mimo jiné také hned několik důležitých vitamínů, mezi které patří mimo jiné i hořčík.

Nedostatečné množství hořčíku v našem organismu může vést ke snížení naší schopnosti vyrovnat se s pocity úzkosti a stresem.

Dechová cvičení

Rychlou pomocí od stresu a úzkostných stavů může být ale i něco, co máte vždy s sebou, váš dech. Stačí si jen osvojit jednoduchá dechová cvičení nebo dokonce i jen jedno z nich a máte vyhráno.

Mezi ty nejjednodušší dechová cvičení patří:

Pomalu se nadechněte nosem, dech zadržte na 3 doby a pomalu vydechněte. Postup několikrát opakujte. Nadechněte se nosem tak, aby vám nádech vyšel na 3 doby, na 3 doby dech zadržte a na 3 doby vydechněte. Postup několikrát opakujte, délku nádechu, zadržení dechu a výdechu můžete postupně prodlužovat.

Zdravá strava

Řada lidí si neuvědomuje, jak velký dopad na náš mentální stav může mít náš jídelníček.

Pokud se chcete zbavit stresu, vyhýbejte se průmyslově zpracovaným potravinám a potravinám s vysokým množstvím přidaného cukru, které jsou spojeny s vyšší úrovní stresu u lidí, kteří je pravidelně konzumují.

Zkraťte čas, který trávíte na telefonu

Neustálé kontrolování našich sociálních sítí a zpráv na telefonu je pro celou řadu lidí každodenní realitou. Tento běžný zvyk ale může mít negativní dopad na naše mentální zdraví.

Výzkumy spojují nadměrné používání chytrých telefonů se vznikem duševních poruch, ale také s vyšší úrovní stresu.

Aromaterapie

Aromaterapie do kabelky: Pořiďte si roll-on s vůní uklidňující levandule a mějte ho všude při sobě.

Velmi účinná je v odbourávání stresu mimo jiné i aromaterapie. Ideální je tedy si pořídit hned několik esenciálních olejů, kterými za pomocí aromalampy či difuzéru můžete provonět váš byt.

Některé esenciální oleje vám mohou od stresu pomoci více než jiné. Ideální je zvolit mimo jiné levandulové, pomerančové nebo citronocé esenciální oleje.

Zdroj: Healthline, Verywellmind

