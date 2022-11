Kouzlo aromaterapie: Vonné oleje mohou ovlivnit naši náladu i spánek

Pokud jste milovníkem svíček, vosků, vonných olejů a hledáte především produkt, který vám vykouzlí teplo domova za přijatelnou cenu, sáhněte spíše po aromalampě keramické či skleněné.

Jestliže však hledáte produkt do domácnosti s dětmi, vhodnější možností je pro vás aroma difuzér elektrický, který může zároveň sloužit jako zvlhčovač vzduchu. Vyhnete se tak použití svíček potřebných do klasické aromalampy, které nejsou pro děti zcela vhodné.

Rozmanitých vzhledů aromalamp je skutečně mnoho a dají se skvěle ladit ke stylu vašeho bydlení. Většinu elektrických aroma difuzérů již najdete i v imitaci dřeva, což bude skvěle ladit s vaším nábytkem.

Vosky a uklidňující oleje

Ať už jste se rozhodli pro jakýkoliv druh aromalampy či aroma difuzéru, nejdůležitější je výběr správného produktu, který chcete pro aromaterapii využívat. Vonné oleje sice dokážou přivodit příjemnou atmosféru, ale jejich výdrž je výrazně kratší než u olejů esenciálních – přírodních. Esenciální oleje mají zároveň skvělé účinky na naše zdraví a psychickou pohodu.

Do keramických aromalamp i elektrických difuzérů stačí využít pár kapek esenciálního oleje do dostatečného množství vody dle velikosti vašeho zařízení. Do keramické lampy zároveň skvěle poslouží přírodní vosky. Vhodnou alternativou je i využití nasušených bylinek, které mnozí najdou i na své zahrádce.

Pomohou s únavou, špatnou náladou i migrénami

Esenciálních olejů najdete dnes na trhu již spoustu a jejich „kouzlo“ můžete využít ve svůj prospěch Levandule je známá pro svoje uklidňující a harmonizující účinky. Citrusy působí proti špatné náladě, smutku, depresím. Na výběr máte vůně jako červený pomeranč, citronela, grep. Poslouží také jako skvělá dezinfekce vzduchu.

Máte raději spíše kořeněné vůně? Pak pro vás bude ideální santalové dřevo pro lepší náladu, hřebíček, který má zároveň schopnost odpuzovat hmyz, nebo skořice, která zároveň funguje jako afrodiziakum.

Mandarinka červená, mateřídouška i máta peprná pomohou při bolestech hlavy.

Pro kvalitní spánek zvolte lipový květ, šalvěj, extrakt z kakaa nebo muškátový oříšek.

Na nachlazení a bolest využijte esenciální oleje s vůní borovice, rozmarýnu, jedle, myrty či fenyklu.

Jako ideální vůni pro děti zvolte klasickou mandarinku, ravensaru či klementinku.

Druhů esenciálních olejů je skutečně mnoho a díky tomu může váš domov každý den nabízet jinou a jedinečnou atmosféru.

Zdroj: saloos.cz, recenzer.cz, healthline.com, thesleepdoctor.com

KAM DÁL: Sára Affašová ze seriálu Ulice měsíc po smrti syna: Nejtěžší bylo si odpustit, že jsem to nedokázala.