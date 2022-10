Jak správně pečovat o dřevěný nábytek, aby vám vydržel dlouhá léta

Dřevěný nábytek skvěle vypadá a se správnou péčí může vydržet dokonce i několik generací, je tedy skvělou investicí. Při koupi nábytku ze dřeva byste se ale měli naučit se o něj správně starat. Naštěstí ale nejde o nic těžkého. K péči o dřevo můžete dokonce použít i přípravky, které už nejspíše máte doma.

Nezapomínejte na podtácky

Do správné péče o dřevěný nábytek patří také to, jak ho používáme. Jednou z nejběžnějších vad na kráse dřevěného nábytku bývají skvrny od nejrůznějších nápojů.

Na dřevěný stůl nebo jiný typ nábytku bychom rozhodně neměli pokládat horké či ledové nápoje bez podtácku, mohou totiž na dřevu zanechat nehezké skvrny, a to dokonce i bez toho, aniž byste je vylili.

Pozor na krb a přímé světlo

Mezi faktory, které mohou dřevěný nábytek časem poničit, je mimo jiné i přímé světlo, teplo sálající od krbu či od topení, průduchy a další.

Ideální je tento typ nábytku, pokud je to možné, umístit tak, aby nebyl na přímém světle a do dostatečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla.

Pravidelný úklid

Nábytek vyrobený ze dřeva může časem poškodit dokonce i prach a další částečky poletující ve vzduchu, které se na něm usazují. Ideální je prach z nábytku stírat každý den, nejlépe pomocí hadříku z mikrovláken.

Nepříjemný pach

Dřevěný nábytek, zejména starší dřevěný nábytek, může někdy nepříjemně páchnout. To lze naštěstí lehce napravit. Nemusíte kvůli tomu kupovat žádné speciální přípravky, stačí ho poprášit jedlou sodou a nechat ji na nábytku nějakou dobu působit. Tento bílý prášek nepříjemné pachy absorbuje.

Pokud jde o nábytek s šuplíky, můžete jedlou sodu nasypat do malých mističek a zavřít je do jednotlivých šuplíků.

Olejování nábytku

Pokud si všimnete, že je váš nábytek příliš suchý, je čas ho znovu naolejovat.

Nejdříve je nutné jednotlivé kusy nábytku důkladně vyčistit mýdlovou vodou. Namočte hadřík z mikrovláken do mýdlové vody a pořádně ho vyždímejte, utřete s ním nábytek a co nejrychleji ho poté suchým hadříkem utřete do sucha. Poté ho znovu natřete olejem na nábytek a počkejte zhruba 15 minut, než se vsákne.

Na naolejovaný nábytek je nutné aplikovat ještě ochrannou vrstvu dle vašeho výběru.

Zdroj: Kashmir Observer

