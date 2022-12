Vánoční dárky pro teenagery: Vsaďte na projekční lampu nebo kapesní tiskárnu

Ač se to zdá téměř až nemožné, dokonce i v případě náctiletých kluků a holek existuje celá řada dárků, které se zalíbí naprosté většině z nich. Navíc za ně ani nemusíte utratit tisíce korun, některé z nich pořídíte již za pár stovek.

Powerbanka

Jedním z dárků, kterým nepohrdne téměř žádný puberťák, je powerbanka neboli přenosná nabíječka na telefon.

Je známým faktem, že mladší generace bez chytrých telefonů nevyrazí z domu, skoro se zdá, že je potřebují k dýchání. Můžete si tak jistě představit horor v očích každého teenagera, když zjistí, že se jeho baterka na telefonu pomalu, ale jistě blíží k nule, což v některých případech znamená až několik hodin bez kontroly sociálních sítí. Katastrofa.

Této nepříjemné situaci, která je pro většinu náctiletých srovnatelná se středověkým mučením, můžete velmi lehce předejít právě pomocí powerbanky, která dokáže chytré telefony nabít i mimo domov a bez zásuvky. Ideální je vsadit na menší rozměry, měla by se vašemu teenagerovi pohodlně vejít do kapsy či do kabelky.

Instantní digitální fotoaparát

Do módy neustále přicházejí oblíbené věci z daleké minulosti a nejde pouze o boty na platformě a bokovky.

Na popularitě v posledních letech získaly i instantní digitální fotoaparáty, které spojují jedinečnou funkci okamžitého tisku pořízených fotografií, jako klasický polaroid spolu s moderními technologiemi, na které si teenageři obzvlášť potrpí.

Kapesní tiskárna

Podobnou funkci jako instantní digitální fotoaparát má i kapesní tiskárna, která se vám pohodlně vejde do kabelky.

Výhoda této mini tiskárny spočívá v tom, že vám může okamžitě vytisknout pořízené fotografie, které by jinak upadly v zapomnění ve stories na sociálních sítích nebo v mobilní galerii.

Osvětlené zrcátko

Náctiletá děvčata začínají mnohem více řešit svůj vzhled. S malým osvětleným cestovním zrcátkem tak rozhodně nemůžete nic zkazit. Vsaďte na menší osvětlené zrcátko, které se vejde do kabelky, nebo i na větší cestovní zrcátko ideální do batohu, třeba na výlet pod stan.

Ne vždy a všude jsou totiž ideální podmínky na to, aby se dívky mohly pohodlně upravit tak, jako kdyby byly doma v koupelně. Ideálním příkladem je právě stanování. Tam je osvětlené zrcátko tak téměř nutností.

Projekční lampa

Náctiletá děvčata i kluci pod stromečkem jistě ocení i projekční lampu.

Svítící hvězdičky nalepené na stropě mohly vašemu dítku dělat radost, puberťáka už ale s největší pravděpodobností pohled na vámi vytvořenou hvězdnou oblohu příliš netěší (pokud se jí už sám nezbavil).

Existuje ale jeden ekvivalent hvězdiček svítících ve tmě, který vykouzlí úsměv na tváři dokonce i náctiletým. Jde o projekční lampu. Pomocí této lampy si vaše dospívající ratolest může na stěnu pokoje promítnout mimo jiné i efekt západu slunce. Zabarvení světla, které lampa produkuje, lze navíc měnit podle libosti.

Poukaz na...

Pokud si stále nejste jistí, vyřešte tentokrát vánoční dárek poukazem do oblíbeného obchodu vašeho dítka.

Nemáte ani to nejmenší tušení, o jaké obchody se jedná? Nevadí. Nenápadně se podívejte na cedulku od kousku oblečení, které váš puberťák nosí nejvíce, a dárek máte vyřešený. To samé můžete provést mimo jiné i s kosmetikou nebo s obuví.

