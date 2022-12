Vánoční dárky podle horoskopu: Lev si potrpí na luxus, Vodnář čeká pod stromečkem něco magického

Vánoční čas je spjat také s obdarováváním nejbližších. Najít ten pravý dárek může být ale pořádný oříšek! Napovíme vám, s čím rozhodně neuděláte chybu.

Beran

Pokud si myslíte, že přirovnání „mírný jako Beránek“ napovídá, že byste měli pořídit něco nudného, jste na velkém omylu. Sáhněte po něčem, co bude originální, neotřelé a obdarovaného rozhodně překvapí. Musíte se jim ale trefit do vkusu, jinak vám to dají najevo. U žen nešlápnete vedle s extravagantním kouskem do jejich šatníku, muže naopak potěší láhev kvalitní kořalky nebo skok padákem.

Býk

Býci si potrpí na kvalitu a drahé značky. Potěšíte je i tak, když koupíte něco, o čem už dlouho mluví. Ženy ohromíte kvalitním prádlem nebo parfémem, muže naopak sadou na úpravu vousů, elektronikou nebo kvalitním perem známých značek. Býk zkrátka miluje luxus.

Blíženci

Lidé narozeni ve znamení Blíženců jsou emotivně založení a na drahé dary si příliš nepotrpí. Pokud jim dáte něco od srdce, co na první pohled ukáže, že je vnímáte a posloucháte, budou naprosto nadšení. Milují také deskové hry, vidí v tom čas strávený s rodinou, který je navíc ještě zábavný.

Rak

Raci milují znalosti a poznávání. Nešlápnete vedle, pokud zvolíte nějakou tu knižní novinku nebo dokonce ulovíte nějakou starožitnost v místním vetešnictví. Luxusem a drahotou je neohromíte, naopak. O Vánocích touží hlavně po blízkosti své rodiny, klidu a harmonii.

Lev

Lev miluje drahé věci, stejně jako Býk si potrpí na luxus. Nevolte tak kvantitu, ale kvalitu. Ženy v tomto znamení potěšíte šperkem nebo ručně dělanou kabelkou, muže naopak třeba poukazem na zhotovení obleku na míru. Také nepohrdnou kvalitními botami nebo hodinkami.

Panna

Panny si na Vánoce tolik nepotrpí a většinou od nikoho ani nic nečekají. Potěšíte je ale i ručně dělaným dárkem! Zkuste něco uplést, vyrobit nebo jim dát nějaký ten jedlý dárek. Uvidíte, jaký to bude mít úspěch.

Váhy

Lidé narození ve znamení Vah jsou plní lásky a touží po teple domova. Potěšíte je svíčkou nebo svícnem, difuzérem, vonnými tyčinkami nebo nějakou tou knihou umění. Nespletete se ani ručně dělaným obrazem nebo třeba něčím na tvoření.

Štír

Štír je vášnivé znamení, které nejraději od svého partnera dostane něco, co se týká sexu. Může to být nějaká ta hračka, erotické prádlo nebo pižmový parfém! Pokud si nejste tak blízcí, volte nějakou kosmetiku nebo parfém.

Střelec

Střelec miluje vše, co je spojené s cestováním. Muže tak potěší něco do auta, ženy naopak letenka do tepla nebo krásný klobouk k moři. Chybu neuděláte ani s poukazem na dobrou večeři nebo wellness víkend.

Kozoroh

Pro Kozoroha hledejte takové dárky, které jsou jednoduché, praktické a v nejlepším možném případě se hodí do domácnosti. Ženy ale potěší i kvalitní kožená peněženka, kde si uloží všechny své doklady, muže pak kvalitní sklenky na whisky.

Vodnář

Vodnáři milují, když je na dárku vidět, že jeho dárce nad tím opravdu přemýšlel. Stačí jim i maličkosti, co potřebují, to si obvykle koupí spíše sami. Zajímá je magie, a tak neuděláte chybu s nějakým tím amuletem nebo tarotovými kartami. Pro muže volte věci každodenní potřeby, třeba parfém.

Ryby

Rybičky bývají občas sentimentální, a tak neprohloupíte, pokud jim vytvoříte fotoknihu. I nějaký ten obraz, plátno s fotografií nebo zarámovaný upomínkový předmět je naprosto dostane. Muži v tomto znamení dopřejte chvíli o samotě a kupte mu poukaz na stříhání u barbera.

KAM DÁL: Denisa Nesvačilová z Dobrých zpráv prohrála: Nešťastná milenka, která zplakala nad výdělkem.