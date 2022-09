Svět umění se mění: Soutěž vyhrál obraz malovaný počítačem. Zvládnete ho i vy

Midjourney je program, který umožňuje komukoliv vytvářet zajímavá a hodnotná umělecká díla. Člověk zadá do příkazového řádku specifikaci, jaký obraz by chtěl vytvořit, co by měl obsahovat, jaký styl či případně konkrétního autora by měl napodobit a je to. Umělá inteligence sama během krátké doby vytvoří několik prvních návrhů. Uživatel si z nich vybere ty, které se mu líbí, a na základě dalších pokynů je program dotvoří.

Je nepochybné, že samotným tvůrcem obrazu je umělá inteligence, zatímco člověk jen zadává vstupní požadavky. Tím, kdo je zadal u vítězného díla, byl Jason Allen, šéf firmy na výrobu deskových her. V oblasti umění ho nikdo nezná.

Je za tím 80 hodin práce

Allen vysvětlil, že s pomocí Midjourney vytvořil nejprve 100 obrázků a po mnoha týdnech dolaďování vybral tři nejlepší, které vytiskl na malířské plátno. Jedním z nich byla vítězná Vesmírná opera. Do systému Midjourney podle něj sice můžete zadat frázi jako "olejomalba rozzlobené jahody" a během několika sekund obdržíte od systému umělé inteligence několik obrázků, ale jeho vlastní proces tvorby nebyl tak jednoduchý. Získání tří finálních obrázků mu trvalo více než 80 hodin.

Jako vyhrát koňský dostih na motorce

Pro svět umění je podobná věc naprostým přelomem. Je potřeba si uvědomit, že výsledné obrazy nejsou nějaké laciné napodobeniny nebo počítačové hříčky, jde o komplexní hodnotná umělecká díla. Může je vytvořit naprosto kdokoliv, výsledek může být dokonalý a úchvatný. Možná právě proto vypukla mezi umělci vášnivá debata a rozhodně ne všichni tento vývoj vítají.

„Je to jako vyhrát koňské dostihy s motorkou,“ napsal na twitteru k výsledku jeden z uživatelů. Další připojil komentář, že: „Sledujeme, jak se smrt umělecké tvorby odehrává přímo před našima očima - pokud tvůrčí práce nejsou v bezpečí před stroji, pak hrozí, že i vysoce kvalifikovaná zaměstnání se stanou zastaralými. Co nám pak zbude?“

Ve světě, kde umělá inteligence dokáže napsat divadelní hru, báseň či složit hudební skladbu, jsou tyto otázky samozřejmě legitimní. Nicméně samotný program Midjourney na druhou stranu nabízí pro běžného uživatele jedinečnou možnost stát se umělcem. Jestli takové obrazy mají vyhrávat výtvarné soutěže, je jiná otázka, ale díky Midjourney se může o výtvarné umění jako takové začít zajímat mnohem více lidí, přestože ve skutečnosti ani neumí držet štětec.

Zdroj: cnn.com, indiatimes.com

KAM DÁL: Kontroverzní Entropa málem pokazila české předsednictví EU.