Jedlé vánoční dárky z vás udělají vánoční hvězdu, navíc ušetříte

Možností, jak vyrobit jedlý dárek co skutečně zaujme, je neomezeně. Ať už chcete zvolit osvědčenou klasiku nebo zkusit trochu experimentovat, tyto recepty jsou přesně to, co hledáte.

Slaný karamel – pomocník v kuchyni i ideální sirup do kávy

Slaný karamel se zejména v posledních letech těší velkému úspěchu. Vylepšuje chuť smetanových zmrzlin, ořechových másel i mnoha dezertů. Jeho zakladatel, vyhlášený francouzský cukrář Henri Le Roux, však přišel s tímto fenoménem už v roce 1977, o žádnu novinku se tak nejedná.

K přípravě slaného karamelu budete potřebovat:

300 g cukru

220 ml smetany ke šlehání

80 g másla

půl lžičky soli

Můžete přidat i ¼ kondenzovaného mléka

Postup:

Cukr za stálého míchání nechte rozpustit na plotýnce v nepřilnavém hrnci. Dejte pozor, aby se nespálil. Po jeho rozpuštění odstavte hrnec z plotýnky. Do hrnce přidejte lehce ohřátou smetanu. Karamel ztvrdne. Následně vraťte hrnec se smetanou na plotýnku a na malém stupni míchejte karamel, dokud se opět ve smetaně nerozpustí. Poté již přidejte máslo, sůl, případně kondenzované mléko. Ještě horký karamel přelejte do skleniček. Řádně uzavřete a otočte dnem dolů. Po jeho vychladnutí přemístěte skleničky do lednice.

Skleničky na karamel klidně popiště nějakým vtipným názvem! Používejte vždy čisté a uchovávejte v lednici. Karamel může klidně obdarovanému vydržet až do příštích Vánoc.

Domácí vánoční likér na více způsobů

K Vánocům neodmyslitelně patří vaječný likér. Ne každý je však jeho příznivcem a proto můžete vyzkoušet i jiné, neméně chutné varianty.

Lákavá chuť perníku a čokolády

Tento jednoduchý recept pro milovníky čokolády a vůně perníkového koření zvládne opravdu každý

K přípravě perníkového likéru s čokoládou budete potřebovat:

500 ml smetany ke šlehání

2 plechovky kondenzovaného mléka

500 ml bílého rumu

3 lžíce kakaa

3 lžičky perníkového koření

Postup:

V hrnci smíchejte smetanu ke šlehání, kakao a perníkové koření. Nechte projít varem. Jakmile směs začne bublat, odstavte hrnec z plotny a nechte vychladnout. Do vychladlé směsi přidejte bílý rum, řádně promíchejte a nakonec dolijte kondenzované mléko. Pokud se vám v likéru vytvořily hrudky z perníkového koření, můžete přecedit přes plátýnko, či utěrku. Výsledný likér přelijte do libovolné nádoby, uzavřete a nechte odpočívat v lednici.

Vzhledem k obsaženému alkoholu nám likér v lednici vydrží minimálně měsíc.

Skořice v hlavní roli

Společně s perníkovým kořením k Vánocům neodmyslitelně patří jedno z nejstarších koření - skořice. První zmínky pochází již z roku 4000 před naším letopočtem a jsou známy zejména z Číny. Skořice patřila mezi velmi ceněné a drahé zboží. Proto byla také používána třeba jako dar pro panovníka.

Pro svoje léčivé účinky se využívá při zažívacích potížích, bolestivé menstruaci i jako lék proti kašli a chrapotu ve formě skořicového likéru. Lidem, kteří trpí na časté migrény se pak doporučuje skořicový olej, jak uvádí MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Na přípravu skořicového likéru budeme potřebovat:

500 ml smetany ke šlehání

2 plechovky karamelového kondenzovaného mléka

500 ml rumu

2 lžičky skořice

Postup:

Stejně jako u minulého likéru, začněte v hrnci smícháním smetany ke šlehání a koření, v tomto případě skořice. Jakmile začne směs bublat, odstavte hrnec z plotny a nechte vychladnout. Po vychladnutí opět přidejte rum a tentokrát karamelové, kondenzované mléko. V případě, že se mléko zcela nerozpustí, můžete použít cedník, či směs do hladka rozmixovat tyčovým mixérem.

Domácí granola do pár minut

Hlavní surovinou domácí granoly jsou ořechy. A to hned několik druhů. Na výběr je jich skutečně spousta. Vybírat můžete i dle jejich účinků na lidské zdraví. Často používané mandle v sobě obsahují vlákninu, která pomáhá při zácpě a jsou kvalitním zdrojem bílkovin. Vitamín E pak napomáhá při správném fungování imunitního systému. Další volbou mohou být vlašské ořechy, hojně využívané zejména o Vánocích.

Prospívají tělu zejména kvůli vitamínu B, který napomáhá správné činnosti mozku a nervového systému. Lískové ořechy, které si asi každý spojí s legendární pohádkou Tři oříšky pro Popelku, jsou nejen zdrojem kvalitních tuků a bílkovin, ale obsahují v sobě i vitamín B1, který stojí za správným fungováním svalů, srdce a nervového systému, což potvrzuje i PharmDr. Tomáš Arndt.

Na přípravu domácí granoly budete potřebovat:

ovesné vločky (můžete nahradit i špaldovými)

několik druhů ořechů – použít můžete lískové, mandle, kešu, pistácie, makadamové atd.

strouhaný kokos či kokosové plátky

libovolná semínka – slunečnicová, lněná, chia, dýňová

kakao, skořici, perníkové koření (dle toho, jaké příchuti granoly chcete dosáhnout)

med

javorový sirup

můžete přidat i kokosový olej

Postup:

Nejprve si předehřejte troubu na 160 ° a připravte si plech vyložený pečícím papírem. V misce smíchejte suché ingredience. Množství všech surovin volíme podle požadovaného množství výsledné granoly a zejména vlastní chuti. Je tedy čistě na vás, zda zvolíte větší množství ořechů, ovesných vloček, či kokosu. Následně přidejte med, javorový sirup a případně kokosový olej. Všechny mokré suroviny přidávejte postupně, abyste dosáhli požadované konzistence a chuti. Řádně smíchanou směs přemístěte na plech a e péct do trouby. Pečte zhruba 30 minut (po 15 minutách směs opatrně promíchejte, aby se granola opekla ze všech stran) a pravidelně kontrolujte, aby se nezačala připalovat. Po upečení nechte zcela vychladnout, přemístěte do připravených sklenic a řádně uzavřete.

Sklenice můžete originálně popsat názvem vaší granoly.

Zdroje: venkazdyden.cz, smoothcooking.cz, mycookingdiary.cz, celostnimedicina.cz

KAM DÁL: Hubnutí v zimních měsících: Pomůže vám přidání několika potravin do vašeho jídelníčku.