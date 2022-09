Dlouhodobá konzumace rýže může způsobit cukrovku, potvrdili vědci. Lékař vysvětluje, jak ji připravovat správně

Rýže v sobě má aminokyseliny a spoustu vitamínů. „Obecně se dá říct, že se dá pokládat za jednu z nejzdravějších potravin pro žaludek vůbec, a to zejména kvůli její šetrnosti,“ potvrzuje MUDr. Kamil Hlavatý. Stejně další lékaři i on ji doporučuje při nadýmání nebo různých dalších žaludečních problémech. „Jeden rýžový den je určitě prospěšný. Co je ale paradoxní, je fakt, že rýže obsahuje velké množství sacharidů ve formě škrobu,“ upozorňuje lékař.

To potvrdila studie v rámci Harvard School of Public Health v Bostonu. Její výsledky naznačují, že bílá rýže zvyšuje hladinu cukru v krvi, což může zapříčinit onemocnění nebezpečnou cukrovkou.

Co se s naším tělem děje, když často jíme rýži?

Za účely uvedené studie bylo 24 let sledováno hned 350 tisíc mužů a žen. Během tohoto období účastníci pravidelně informovali o svých stravovacích návycích. Je třeba zdůraznit, že ani jeden z nich nebyl před začátkem studie diabetik.

Nejvíce zarážející je to, že až 13 tisíc můžů a žen v období pozorování onemocnělo cukrovkou druhého typu. Při vyhodnocování dat vědci mimo to dospěli i k takovému závěru, že riziko onemocnění cukrovky druhého typu se zvyšuje, když lidé velmi často konzumují bílou rýži. To je pro mnohé varovné zjištění.

Jedna miska denně

V rýži se prokazatelně vyskytuje polysacharid, který v naší krvi zvyšuje hladinu cukru. „Aby mohl být cukr vstřebatelný, musí pankreas produkovat dostatek inzulínu. Pokud se cukr v rámci potravin, jako je bílá rýže, velmi rychle dostane do krve, pak hladiny cukru vyletí do astronomických výšin a pankreas musí v tom případě podat výkon na hranici svých možností,“ vysvětluje MUDr. Kamil Hlavatý.

Cukr, který zůstane v krvi, může následně poškodit ledviny a díky této skutečnosti pomalu vzniká cukrovka druhého typu, což výše uvedená studie potvrdila a zároveň ukázala, že pouhopouhá jedna miska rýže denně z dlouhodobého hlediska zvyšuje riziko možného onemocnění cukrovkou v průměru okolo nějakých 11 %.

Většina lidí připravuje rýži špatně

Nasypat do hrnce, zalít vodou a vařit tak dlouho, dokud se tekutina úplně nevypaří. To je způsob, který preferuje většina společnosti v případě, že tedy nevyužije jednodušší formu varných sáčků.

„Tento způsob je přitom velmi nebezpečný, jelikož se z potraviny nedostanou všechny škodliviny. Konzumenti si tak mohou přivodit otravu arsenikem. Pokud chcete případným problémů předejít, pak vařte jeden díl rýže v pěti dílech vody, přebytečnou tekutinu po uvaření slijte a uvařenou rýži ještě následně propláchněte. Díky tomu se zredukuje obsah arseniku o 80 %,“ má jasno Hlavatý.

Ještě lepší způsob je podle něj takový, že se rýže nechá přes noc namočená ve vodě, zasyrova se proplachuje tak dlouho, dokud není čirá, a následně se vaří. Ideálně je ale v každém případě využívat poměru 1:5.

