Porovnali jsme ceny: Co si mohli lidé z jedné výplaty koupit dříve a co dnes? Chleba, máslo i ryze český bonus

Samozřejmě je možné namítnout, že není možné porovnávat ceny, aniž bychom znali třeba tehdejší průměrnou mzdu, ale i ceny bydlení, energií a všeho ostatního. To je logické, přesto je ale malé ohlédnutí do minulosti vždycky zajímavé a stojí zato zamyslet se i nad tím, jak žili naši předci nebo i my ještě (z pohledu historie) docela nedávno. Kolik jsme platili za chleba, kolik za máslo a jak bylo možné naložit s výplatou?

Jak to bylo s chlebem?

Pro snadné porovnání je možné vybrat si pár základních potravin. V takovém výčtu samozřejmě nesmí chybět chléb a máslo, ale třeba i kousek masa. Pojďme se tedy na tyto ceny podívat zblízka například ve druhé polovině minulého století. Po konci druhé světové války, tedy před rokem 1950, stál kilogram chleba 5 Kčs (pro ty opravdu mladé ročníky je třeba připomenout, že jsme v té době až do rozdělení tehdejšího Československa na dva samostatné státy platili korunou československou - ve zkratce Kčs).

A pak přišla reforma...

V další statistice ke konci padesátých let je uvedena cena 2,60 Kčs. Nesmíme ale zapomenout, že v roce 1953 došlo k velké měnové reformě, která mnohým lidem prakticky zlikvidovala jakékoliv úspory a docela změnila všechny dosavadní poměry. Pravdou ale je, že se tahle cena chleba zachovala až do konce sedmdesátých let minulého století. Chléb, jako základ, měl být zkrátka jistotou a stabilitou. Vyšší cena přišla až s koncem 80. let, kdy stál 4,40 Kčs a za dalších deset let stoupla na 15,10 (tehdy již jen Kč).

Máslo jako luxus

Krajíc chleba namazaný máslem je pro většinu z nás pochoutkou dodnes. A právě máslo ale nebylo ani v minulosti až tak levné, jak bychom si rádi představovali. Tak například na přelomu čtyřicátých a padesátých let se za kilogram másla platilo 80 Kčs, o deset let (opět po měnové reformě) jeho cena zdánlivě klesla - na 38 Kčs a později se až do konce osmdesátých let držela na čtyřiceti korunách za kilogram. Možná si ještě vybavíme, že jsme chodívali pro “čtvrtku másla” za deset korun. Na konci minulého století pak statistiky mluví o 94 korunách za kilo másla.

potravina 1959 (Kčs/kg) 1989 (Kčs/kg) 2000 (Kčs/kg) 2021(Kč/kg) za plat '59 za plat '21 chléb 2,60 4,40 15,10 24 460 kg 1 533 kg máslo 38 40 94 187 15 kg 212 kg hov. maso 24 50 138 199 25 kg 185 kg pivo 10° 1,40 2,50 7,60 42 857 piv 876 piv prům. plat 1 200 Kčs 3 170 Kčs 13 219 Kčs 36 807 Kč

Kolik si toho mohli lidé koupit dříve a kolik dnes, kdyby investovali celý plat?

Kousek masa alespoň na neděli

Že chleba s máslem nestačí a chtělo by to také kousek masa? Tak můžeme koupit třeba hovězí. To bychom v roce 1949 dostali za 48 Kčs za kilogram (tedy mnohem levněji než stejné množství másla). V dalších desetiletích jeho cena znovu nejprve klesla na 24 Kčs, aby se postupně vyšplhala před listopadovou revolucí znovu na hranici 50 Kčs za kilogram. O deset let později již ke stejnému kusu hovězího řezník pověsil cenovku 138 Kč.

Platy postupně rostly

Mohlo by se zdát, že si lidé vlastně žili o mnoho lépe. Jaké ale byly ve druhé polovině minulého století platy? I na to jsou ty správné tabulky, a tak víme, že se průměrná mzda v padesátých letech, tedy po měnové reformě, pohybovala kolem 1 200 Kčs, aby se do roku 1970 zvýšila na 1 900 Kčs a do roku 1989 až na bezmála 3 200 Kčs. Přelom století a zároveň i tisíciletí Češi přivítali s výdělkem, který se většinou pohyboval kolem 13 000 Kč. A jak je to nyní?

Můžeme porovnávat?

Poslední zveřejněná průměrná mzda, tedy za 2. čtvrtletí tohoto roku, je 36 807 Kč. A ceny? Podle e-shopu jednoho ze řetězců stojí 1 kg chleba 24 Kč, máslo 187 Kč za kilogram a hovězí maso (kližka) 199 Kč za kilo. Je možné porovnávat? Velmi zhruba ano, i když je samozřejmě možné namítat, jak se změnily ceny bydlení, energií a podobně. V základu ale platí, že zatímco si lidé v padesátých letech minulého století mohli za jednu výplatu koupit 460 kg chleba, dnes je to 1 533 kg. Ještě zajímavější je pak porovnání u másla, kterého si lidé teoreticky mohli před 70 lety koupit z jednoho platu (pokud by jej chtěli za tuhle potravinu utratit celý) 15 kg, zatímco při dnešních cenách a mzdách jde o 212 kg. A hovězí maso? V padesátých letech minulého století šlo 25 kilo, dnes je to 185 kg.

Národ pivařů...

Malý bonus na závěr: mimo hlavní potraviny Čechy jistě zajímá i další “nezbytnost”, tedy pivo. I tady můžeme porovnávat. Jestliže na konci padesátých let stálo jedno pivo (tedy 0,5 litru) 1,40 Kčs, což při zcela propitém platu 1 200 Kčs představovalo 857 piv, dnešní pivaři by při průměrné ceně 42 Kč za půllitr utratili celý měsíční příjem “již” za 876 piv. I tak je to ale v průměru téměř 26 denně, což by asi těžko kdokoliv zvládl s tak železnou pravidelností.

Zdroj: czso (platy), czso (ceny), wikipedie

