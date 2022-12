Levné vánoční cukroví: Kamarádky se podělily o recepty za stovku

Ceny letí nahoru a těsto na vánoční cukroví je snad den ode dne dražší. Vidíme to všichni, kdo chodíme nakupovat, a tak se snažíme ušetřit každou korunu. Samozřejmě můžeme využít levnější suroviny, ale je tady možnost sáhnout letos po receptech, které jsou ze své podstaty jednoduše levnější než jiné. Rodina si pochutná a ještě vyzkouší něco nového.

Šlehačkové cukroví

„Jedním z opravdu levných receptů, který jsem ráda využívala hlavně v době, kdy byly děti malé a před Vánoci měly vždy hned několik besídek, na které bylo třeba pár kousků přinést, bylo to šlehačkové,“ svěřila se paní Jana, která přidala i základní recept. Na opravdu velké množství cukrátek stačí 20 dkg hladké mouky, stejné množství másla (nebo tuku na pečení) a asi 180 ml 33% smetany. Ze všech tří ingrediencí se vypracuje těsto a pokud není čas nechat jej odležet, můžeme hned vykrajovat klasické tvary. Jen je třeba počítat s tím, že se cukroví v troubě doslova nafoukne, takže volíme raději kolečka, srdíčka a podobně jednoduchá vykrajovátka. „Z kočiček a podobných tvarů toho po vytažení z trouby moc nezbude,“ poradila paní Jana všem, kteří by chtěli toto jednoduché cukroví vyzkoušet prvně. Ostatní totiž už dobře vědí, že se po upečení mohou těšit na velkou mísu nadýchaných kousků, které jsou v této podobě dobré již samy o sobě a dokonce jsou vhodné i pro diabetiky. Většina z nás, kteří máme rádi přece jen sladké Vánoce, si můžeme chvíli po vytažení z trouby cukrátka obalit v moučkovém cukru.

Šlehačkové cukroví vyjde i při dnešních cenách do sta korun a jeho množství, které z těchto pár surovin vznikne, nás jistě příjemně potěší.

Bílkové pusinky

O bílkových pusinkách docela zbytečně kolují pověry, že jde o složitou záležitost, kterou zvládnou jen ty nejlepší hospodyně. Jistě, budeme potřebovat trochu zkušeností, ale ne zase tolik, abychom to nezvládli. A navíc, právě bílkové pusinky jsou jedním z těch vůbec nejlevnějších druhů vánočního cukroví, které můžeme upéct, nebo snad lépe řečeno usušit.

„Když jsem se do pusinek pustila prvně, měla jsem obrovský strach. Všichni mě strašili, ale protože se do ostatního cukroví často přidávají jen žloutky, bílky mi zbyly a já jsem měla dvě možnosti - buď je vyhodím rovnou, nebo z nich zkusím přece jen něco udělat. A zvítězila šetřivost,“ prozradila další z kamarádek paní Martina, které se to určitě vyplatilo. Stačilo k šesti bílkům, vyšlehaných do tuhého sněhu, opatrně vařečkou vmíchat 35 dkg moučkového cukru. Pak už jen naplnit do cukrářského kornoutu a vytvořit na plechu, vyložený pečicím papírem, tvar klasických pusinek, ale třeba i tyčinek nebo koleček. „Musím se přiznat, že já pusinky trochu šidím a dělám na plechu kopečky pomocí dvou čajových lžiček. Nemám ráda ruce umazané od těsta a v případě toho pusinkového člověk, pokud používá sáček, s čistýma rukama nikdy neskončí,“ přiznala Martina. Cukroví má ale i tak velký úspěch a když doma zbude trochu kokosu nebo mletých oříšků, stačí posypat hroudičky před vložením do trouby. Ale pozor, pusinky pečeme jen na 160 °C a stačí 20 minut v troubě a je hotovo.

Tatrankové koule

„Já opravdu nerada peču a dokonce mě k tomu většinou nedonutí ani Vánoce,“ prozradila na sebe Soňa. Její manžel ani děti ale o sladkosti z domácí dílny ani tak nepřijdou. Stačí k tomu pět Tatranek, které podle svých slov Soňa kupuje vždy do zásoby, když je uvidí ve slevě. Dál do receptu patří ještě 10 dkg moučkového cukru a půl kostky Hery.

Pokud je těsto, které vznikne z rozemletých Tatranek a ostatních surovin, příliš řídké, je možné jej zahustit pomletými piškoty. Pak už stačí jen nechat vše alespoň hodinu odležet v lednici a vytvarovat kuličky. „Když chci být přece jen kreativnější, tak těsto vyválím na asi dva centimetry vysoký plát a vykrojím do tvaru kostek. Ty potom, stejně jako kuličky, z poloviny namočím do čokolády a nechám ztuhnout. Děti mi rády pomáhaly a na ještě tekutou čokoládu sypaly třeba barevné cukrové zdobení nebo rozemleté oříšky. Ale i bez toho jsme si vždycky pochutnali,“ zhodnotila svoje adventní snažení paní Soňa.

Každý z receptů nestojí víc než sto korun - a to ani dnes. Přitom si pochutná celá rodina a jistě něco zbude i pro návštěvy. Tak hurá do práce…

Zdroj: rodinné recepty respondentek

