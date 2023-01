Eva Burešová se vyjádřila k tragédii v Krkonoších: Krvácí mi srdce. Když chcete tento svět opustit, odejděte sami

Je to sotva pár měsíců, co Eva Burešová porodila svého druhé syna Tristana Williama Forejta. Doma na brášku čekal pětiletý Nathaniel, kterého má herečka z předchozího vztahu s hudebníkem Michaelem Krásným. Na rodině si Eva zakládá a dala by jí všechno na světe. I proto ji hluboce zasáhla tragédie, která se stala na konci roku v Krkonoších.

Smrt matky a dítěte v Krkonoších

Police vyhlásila v pátek 30. prosince minulého roku pátrání po ženě s dítětem, když z domova nahlásil její zmizení partner, a také majitelka penzionu v Peci pod Sněžkou, odkud měla žena v pátek odjíždět. Pokoj však zůstal zamčený i s věcmi, stejně tak auto před domem. Mobil měla nedostupný.

Náročné třídenní pátrání skončilo v pondělí 2. ledna krátce po poledni, kdy se obě těla našla v leze mezi stanicí lanovky na Růžové hoře a Portáškami. Policie vyšetřuje případ jako vraždu a následnou sebevraždu. "Ohledáním nalezených těl zjistili, že se jedná o násilná úmrtí. Jde o podezření z vraždy a sebevraždy,“ uvedla mluvčí policie Iva Kormošová.

Ještě chvíli mi bude na srdci těžko, řekla

„Všimli jste si někdy jak velkou, hlubokou důvěru v nás děti mají? Věří každému našemu rozhodnutí a kroku. Musí. Nikdo jiný jim nepomůže. Pár dní mi krvácí srdce a říkám si, když už máme potřebu si my dospělí ubližovat navzájem, vynechejme z toho naše děti. Když máme potřebu tento svět opustit, odejděme sami. Neberme je s sebou.

Ještě chvíli mi bude na srdci těžko. Běžte domů a obejměte své děti. Řeknete jim, že tu jste pro ně a buďte. A když vám bude nejhůř, nebojte se požádat o pomoc, prosím… A my ostatní, koukejte se kolem sebe, pomoc nabídněte a tu ruku podejte. Ach jo,“ napsala na své sociální sítě. Ihned se pod příspěvkem začaly objevovat komentáře sledujících, kteří s herečkou souhlasí a vyjadřují nad celou událostí hlubokou lítost.

Zdroj: Instagram, novinky.cz, iDNES.cz

