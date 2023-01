Motivační horoskop na úterý: Býci ukončí toxické vztahy, Panny čeká daleká cesta

Podívejte se, co si pro vás hvězdy připravily na první úterý letošního roku. Koho čeká zajímavé seznámení, nová pracovní příležitost nebo povýšení? Pravidelná šance na lásku vám ukáže, zda právě dnes potkáte někoho výjimečného.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

V úterý můžete být v práci trochu dusno. Vypadá to, že se vás snaží dostat kolega, kterému by se vaše teplé místečko skutečně zamlouvalo. Už brzy ale ujistíte nadřízeného, že to právě vy zvládáte svou práci na jedničku.

Šťastná hodina: 14:01

Šance na lásku: 91 %

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Uvědomte si, co vám bere až příliš času a energie, a co už ve svém životě nechcete. Pravděpodobně půjde o toxické lidi nebo pracovní závazky. Znejte hodnotu vašeho času a nedovolte druhým, aby vás dostávali do depresivních stavů.

Šťastná hodina: 21:09

Šance na lásku: 13 %

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

V lásce vás teď čekají velké změny. Konečně si snad uvědomíte, že věnovat čas jen práci už vám nepřináší takovou radost, jako tomu bylo dřív. Zatoužíte po odpočinku a vnitřním naplnění. Třináctka dnes bude vaše číslo.

Šťastná hodina: 13:13

Šance na lásku: 47 %

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Někdy až příliš pochybujete. Zda skutečně můžete dosáhnout všeho, po čem vaše duše touží. Zda si nepřejte moc nebo nejste málo pokorní. Dokud ale ve své hlavě budete neustále odmítat to, co se vám nabízí, změna nepřijde.

Šťastná hodina: 14:17

Šance na lásku: 97 %

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Najděte tu nejlepší cestu sami pro sebe. Tvořte, smějte se a uvědomte si, co vás tentokrát čeká. Máte naději, že všechno dopadne dobře. Získáte skvělou příležitost. Vytrvejte ve svém snažení. Čeká vás úspěch!

Šťastná hodina: 09:31

Šance na lásku: 32 %

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Vypadá to, že plánujete velkou cestu, která by mohla změnit, jakým způsobem na věci kolem sebe nahlížíte. Ať už máte doma trable s partnerem nebo to v práci není ono, brzy se vše vyjasní a uklidní.

Šťastná hodina: 18:45

Šance na lásku: 78 %

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Věřte si, to je teď zcela zásadní. Vaše pochyby jsou to, co vás drží zpátky. Vnitřní strach vám nedovoluje pokročit zase o kus dál. Přitom život, který vás už dlouho láká, je na dosah. Proč čekat, až bude ten správný moment? Ten je přeci právě teď…

Šťastná hodina: 17:11

Šance na lásku: 81 %

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Někdy se věci vyvinou jinak. Vaše plány ztroskotají. Pravdou ale je, že můžete být zklamaní a rozčarovaní, že to nejde podle vašeho přesného plánu nebo se oddat síle Vesmíru, který vám vše přinese v ten správný moment.

Šťastná hodina: 09:01

Šance na lásku: 11 %

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Musíte udělat krok, kterého se teď tolik děsíte. Jedině tak získáte prostor, který vám umožní dělat věci v novém roce jinak. Není proč otálet, ačkoliv by to teď možná bylo o něco pohodlnější. Nejpřísnějším šéfem jste si vy sami.

Šťastná hodina: 23:17

Šance na lásku: 51 %

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Pokud se chcete posunout, musíte se dostatečně vzdělávat. Kupte si nový kurz, pošlete přihlášku na tu školu, po které toužíte. Najděte si, co vás baví. Jděte po cestě, která si žádá vaši pozornost. Hvězdy vám přejí.

Šťastná hodina: 16:34

Šance na lásku: 89 %

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Využijte příležitosti, která se vám teď nabízí. Váš nápad je přelomový a můžete na něm skutečně zbohatnout. Musíte mu ale věnovat čas, kterého teď tolik nemáte. Vše je o prioritách.

Šťastná hodina: 16:11

Šance na lásku: 52 %

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Nemarněte svůj čas opakovaným vysvětlováním. Soustřeďte se na své sny, mějte kolem sebe lidi, kteří vás podporují. Názor okolí je pro vás sice důležitý, občas ale až příliš. Teď přichází vaše šance. Můžete zazářit.

Šťastná hodina: 19:02

Šance na lásku: 61 %

