O mě se neboj: Diváci si mysleli, že je to seriál o vášnivé lásce. I ve druhé sérii kolem sebe ale Martin s Evou jen krouží

Seriál O mě se neboj je bezesporu jedním z nejúspěšnějších projektů letošního roku. Diváci si Evu s Martinem rychle zamilovali a čekali, že to dopadne dobře. „V životě máme dost blbýho, tak jsem chtěla vidět tu pohádku,“ říká divačka Karolína. Jenže ani ta se nedočkala. Na konci, kdy už se Eva rozhodla, že Martina zřejmě bláznivě miluje, přichází Petra se zásnubním prstýnkem na ruce. Od Martina. A dal jí ho dobrovolně!

Hvězdy jim nepřály

Český seriál našel předlohu v tom polském s názvem "O mnie się nie martw", kde se dočkal 169 epizod a 13 sérií. Už teď je jasné, že pokud by čeští diváci toužili po další sérii (nebo snad dalším nekonečném seriálu), tady jsou špatně.

I ve druhé sérii, u kterého jsme přinesli podrobný rozpis prvních deseti epizod, se ukázalo, že se Martin bude točit kolem úplně jiných žen, než je uklízečka Eva. Skoro to vypadá, že je teď trend dělat seriály „trochu jinak“. Divákům se to ale moc nelíbí a raději by viděli, jak si hlavní hrdinové padnou do náruče. Na druhou stranu, kdyby to tak bylo hned ve třetím díle, zase by někdo mohl namítnout, že je děj prvoplánový a předvídatelný.

Nový Divoký anděl na scéně

Poslední díl, ve kterém mohou diváci sledovat osud hlavních hrdinů, uvidí diváci na obrazovkách televize Nova dnes večer. Informace o nové sérii v České republice zatím tvůrci nezveřejnili, už teď je ale jasné, že tímhle televize diváky rozhodně potěšila. Po dlouhé době si tak přišli na své i ti, kterým se nelíbí seriály konkurenční televize, jako je například Slunečná, ZOO nebo Dobré zprávy.

Pravda je ale taková, že i když má seriál ještě několik dalších sérií, ani v těch dalších se s velkou láskou Martina a Evy příliš nepočítá… Spíše je to několik spletitých osudů, nečekaných událostí, právních případů a na konci třetí série dokonce trestní stíhání Martina. Nominujeme to na novou Milagros!

Ačkoliv tak hlavní hrdinové mlží a říkají, že nemohou prozradit, zda Martin s Evu skončí spolu, je to vcelku lehce dohledatelné na polských stránkách, pokud víme, z jaké předlohy seriál vychází. Dokonce byl zveřejněn i na polském Netflixu. Zase jedna pohádka, co se nekoná...

Zdroj: O mě se neboj, swiatseriali.interia.pl

