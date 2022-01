Tom Hanks chodí přes mrtvoly. Kolega dobráckého Forresta Gumpa prozradil, jak mu zničil kariéru

Thomas Jeffrey Hanks je hvězdou mnoha kultovních dramat i komedií. Znají ho diváci po celém světě a kvůli dokonalému ztvárnění rolí je považovaný za americkou hereckou ikonu. Mezi jeho nejznámější filmy patří například Forrest Gump z roku 1994, kde si zahrál nepříliš bystrého Gumpa na jeho cestě životem.

Dobrák, nebo darebák?

Toma Hankse máme asi všichni zafixovaného jako slušného elegána, který zkrátka dělá věci tak, jak by se správně mělo. Nejspíše za to může právě naivní charakter zmíněného Gumpa. Hanks má ale v reálném životě k Forrestovi daleko. Co se týká herecké profese, je perfekcionista a nebojí se jít přes mrtvoly.

Zničil mu kariéru a sebevědomí

Jednomu z jeho hereckých kolegů Hanks údajně zničil kariéru jen kvůli tomu, že jeho oči neměly dostatečnou jiskru.

Herce Connora Ratcliffa Hanks před lety vyhodil z televizní show Band of Brothers, protože měl „mrtvý pohled“. Jednalo se o jednu z vedlejších rolí. „Jen den před začátkem natáčení si mě zavolali a řekli mi, že končím. Bylo to ponižující, všem už jsem se pochlubil a těšil jsem se. A mohl za to Hanks.“

Ten si ho prý zavolal na dodatečný casting, aby se s ním vzápětí rozloučil. Tato role přitom měla být pro Ratcliffa začátkem jeho herecké kariéry. Jeho velká šance prorazit se však ztratila v nedohlednu, utrpělo i sebevědomí.

Všechno zlé je k něčemu dobré

Connor ale celou zkušenost nakonec obrátil ve svůj prospěch. Založil si úspěšný podcast Dead eyes, v překladu mrtvé oči. Je celý založený na nepříjemné interakci s Tomem Hanksem.

Ve své podcastové show se snaží mluvit o lidském sebevědomí a egu. Dále také hovoří o tom, že to, co říkáme druhým, je může zranit více, než si myslíme. Všechno zlé nakonec bylo k něčemu dobré.

