Simona Krainová se pochlubila dokonalou postavou. Připomíná Pamelu Anderson z Pobřežní hlídky

Simona Krainová (48) se za ozdravným pobytem vydala až na Srí Lanku, kde podstupuje detoxikační kúru spolu se svými kamarádkami a dokonce i partnerem.

Jídla, která modelce na detoxikačním programu servírovali, ale nevypadala moc vábně. Už druhý den kúry tak na instagramu informovala své fanoušky o tom, že to rozhodně nebude jednoduché.

„Den druhý…jde to, ale dře to,“ napsala pod příspěvek, na kterém můžeme vidět jeden z chodů na ozdravném menu.

„Nevím, jestli to chutná jako jídlo, ale je to podle textury velmi zdravé,“ okomentovala modelka svou porci krupice se zoufalým výrazem.

Útrpnou kúru Krainové neulehčoval ani její syn, který se jí za to, že odjela, originálně pomstil.

„Maminko!! tohle je trest za to, že jste s tátou odletěli. Každý ráno mi ukazuje, jak snídá housku se salámem, a prý je to mňamka a tak dobrá a ještě u toho mlaská. Už si ani nevzpomínám, jak taková houska chutná,“ napsala modelka pod snímek jejího videohovoru se synem.

„Napadá mě tady spousta velmi zajímavých myšlenek, například to, že bych dala bílý rohlík s máslem jako státní symbol České republiky, “ dodala.

Celý pobyt byl pro modelku neuvěřitelně krušný, nakonec kromě housek a rohlíků nad talířemi plnými salátu myslela i na smažený řízek, podobně na tom byl i její manžel.

„Ne že bych si nedala smažený řízek s bramborovým salátem. Kája už si místo nahých holek na webu prohlíží fotky jídel,“ objevilo se pod příspěvkem.

Veškeré utrpení, kterým musela modelka projít, ale nakonec stálo zato. Ke konci pobytu se při běhu na pláži pochlubila vyrýsovaným tělem a nápadně připomínala hvězdu ze seriálu Pobřežní hlídka.

KAM DÁL: Dara Rolins sdílela odvážný snímek, prý ale vypadá jako chlap. To nebylo to nejhorší, co si vyslechla