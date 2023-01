Seriál ZOO: Bez Evy Burešové to nefunguje. Na změnu bylo příliš brzy

Zajímavá – a zatím nezodpovězená otázka – je, zda bylo skutečně záměrem udělat v seriálu ZOO z Evy Burešové a Roberta Urbana hlavní postavy. Název seriálu tomu vůbec neodpovídá. Možná mělo jít spíše o historky z prostředí zoologické zahrady, která je sama o sobě atraktivním prostředím a vedle toho měla být někde Eva s Robertem. Burešová je totiž už z dob Slunečné sázkou na jistotu. Je krásná, talentovaná a fanoušci ji milují. Málo kdo může říct, že by měl takovou fanouškovskou základnu na sociálních sítích. Profilů, které Evu velebí, je nespočet.

Seriál ZOO připomíná, že pohádky existují

Ať už to byl záměr či nikoliv, z chůvy Viky a soudce Petra Kříže se stal oblíbený pár. Diváci jim fandili, chtěli vidět tu velkou a vášnivou lásku. Je pravda, že dvojice trochu přeskočila romantický vztahový vývoj a rovnou chůva se svým zaměstnavatelem otěhotněla. Je to ale taková klasická telenovela, která diváky zkrátka baví. Připomíná, že pohádky existují, a i dva naprosto rozdílní lidé, kteří jsou z různých sociálních vrstev, mohou prožít šťastný konec.

Když Eva odešla, aby se naplno věnovala svému novému životnímu období a rodině s kuchařem Přemkem Forejtem, diváci byli smutní. Ačkoliv tvůrci věděli dlouhé měsíce, že mají těhotnou hlavní hrdinku, zakončili milostný příběh v seriálu poněkud náhle. Zkrátka se dvojice najednou sbalila, odjela do zahraničí a Eva občas zatelefonuje prostřednictvím videohovoru. Neukáže pana soudce ani oblíbená dvojčata, jen si stěžuje, že na ní nikdo nemá čas. Z oblíbené Viky se tak rychle stala znuděná panička, která nemá moc co nabídnout.

Ilonka udává vkus

Možná měla být náhradou právě její sestra Tereza, později i druhá sestra Izy. Dvojčata Bára Černá a Lucka Černá jsou báječné herečky a své role hrají velmi dobře. Ale Eva to zkrátka není…. Navíc dostaly takovou podivnou dějovou linku, která fanouškům k srdci nepřirostla. Charlie, kterého hraje Marek Němec, si získal oblibu nejspíš kvůli svému chování k Ilonce. Ta je takovou vtipnou a vřelou postavou celého seriálu. Kdo má rád Ilonku, toho mají rádi diváci.

Přesto se zdá, že rozhodnutí po pár prvních desítkách dílů odstřihnout celou hlavní partu, což se zde nepochybně stalo, nebylo úplně šťastné. V nekonečných seriálech je vlastně běžné, že se herci vzdálí, poté se navrátí, někdy jejich postava zemře, odstěhuje se. S tím vším se diváci smíří i kvůli tomu, že mají i své jiné oblíbence. To se ale v ZOO nestalo. Viky s Petrem byli poměrně výrazní a najednou… Nebyli. Zdá se, že tady bylo na změnu opravdu brzy. Diváci nebyli připravení věnovat pozornost i někomu jinému. Už brzy se ale mohou na návrat svých hlavních hrdinů těšit. A určitě to bude stát za to!

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

