Michaela Pecháčková ze seriálu ZOO šlape Burešové na paty. Tohle se Evě líbit nebude

Michaela Pecháčková bude v lednu slavit své devatenácté narozeniny. Už teď ale patří mezi velké seriálové hvězdy. Momentálně ji mohou diváci vidět v seriálu ZOO, který televize Prima vysílá už od letošního ledna v hlavním vysílacím čase.

Michaela Pecháčková se ukázala jako zpěvačka i tanečnice

Představitelka Sidonie Anny Novotné studuje na Pražské konzervatoři, a to hudebně-dramatický obor. Od dětství se totiž věnuje sólovém zpěvu a tanci. Dokonce tancovala závodně akrobatický rock n roll. Hostovala také v pražském divadle Semafor ve hře Alice, Alenka a voda živá, kde alternovala Lucii Večeřovou. Tu si možná budou někteří ještě pamatovat ze soutěže The Voice Česko-Slovensko 2019, kde se dostala do finále.

Svůj zpěv měla možnost předvést v dílech seriálu ZOO, ve kterých chyběla Eva Burešová. Ta vždy končila písničkou, které dokonce vyšly i jako album k seriálu. K obměně Lady X, kterou představovala Eva, za Lady Y, kterou nově ztvárnila Michaela, byli diváci původně dost skeptičtí. Trvalo ale jen chvíli, než si na novou zpěvačku zvykli a pak záslužně uznali, že je to opravdu dobré. Už teď tak šlape hlavní hvězdě seriálu na paty a krade si pro sebe i divadelní role. Roste tu konkurence... A skvělá!

Muzikál Okno mé lásky

Michaela ale teď září i jinde než v seriálu ZOO. Získala roli v muzikálu Okno mé lásky v Divadle Broadway, který slaví velký úspěch a je na motivy písní Petra Jandy a skupiny Olympic. Hudebně na něm spolupracoval Marcus Tran, partner Martiny Gavriely. Choreografii dělala Anet Antošová a hraje v něm mnoho známých hvězd. Například Vojtěch Drahokoupil, Milan Peroutka, Natálie Grossová, která hrála v seriálu Slunečná, Josef Vojtek, Radka Fišarová, Sandra Pogodová, Veronika Žilková, Bořek Slezáček a další.

Nejen, že si získala diváky u televizních obrazovek, teď už má Michaela srdce i těch, kteří rádi navštíví divadla. Vypadá to, že z ní rozhodně nebude žádná hvězdička, která rychle získala svou slávu a pak se po ní slehla zem. Usilovně na své kariéře pracuje a daří se jí to rozjet na více frontách. Snad se jí bude tak skvěle dařit i v novém roce!

