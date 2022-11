Co dnes dělají: Kalkulace firem mě baví, buď jsou to nemakačenka, nebo zloději, říká Martina Gavriely

Modelka a moderátorka Martina Gavriely (44) se proslavila zejména jako moderátorka pořadu VIP zprávy, který ale později opustila. Na obrazovku televize Prima se vrátila až v nové reality show Hotel Paradise. Zahrála si ale i v několika filmech, jedním z nich je akční drama inspirované skutečnými příběhy, Lovci a oběti. S hudebníkem Marcusem Tranem má tři děti.

Co dnes dělá Martina Gavriely?

Po vystupování v televizi se mi nestýská, to jsem zjistila poměrně brzy. Na druhou stranu nevydržím nic nedělat, pořád musím být v pohybu. Jsem dost hyperaktivní člověk. Momentálně se, na stará kolena, nejvíce věnuji "projektu syn", a to už 4 roky. Dává mi pořádně zabrat a vyžaduje si veškerý můj čas.

Takže mamča na plný úvazek?

Jak se to vezme. S Leem doslova na zádech jsem dokončila práci v Emirátech, kde jsem dva měsíce kompletně vybavovala a rekonstruovala koupelny a kuchyň. Tam jsem zestárla za dva měsíce snad o 10 let. Ale neodradilo mě to, pouštím se do dalších věcí.

Do čeho konkrétně?

Chci udělat něco s naším domem, aby nám nespadl na hlavu. Nikdo na něj totiž dvanáct let nesáhl.

Jaké práce vás čekají?

Rekonstrukce horní koupelny, nová podlaha v kuchyni a obýváku a nová kuchyň, výměna bojleru. A konečně jsem se také dokopala k tomu, že si doma udělám salon. Právě maluji se synem, je to velká zábava.

Co je na tom všem nejtěžší?

Nejvíce se bavím nad kalkulací od firem. Jeden vám dá nabídku na vymalování místnosti za 5 tisíc, druhý za 16 tisíc bez materiálu. Všichni brečí, že nemají peníze, ale nikdo nechce pracovat. Lidi už ani nezvednou zadek z gauče pro 2 500 korun. Buď jsou nemakačenka, nebo zloději.

KAM DÁL: Megan Fox si spletla Halloween s pornografickým průmyslem. Není v tom sama.