Rozkopali podlahu a objevili pohádkový poklad. Rekonstrukce kuchyně se manželům vyplatila

Stalo se to v roce 2019, kdy se manželský pár v Ellerby rozhodl předělat si konečně dům podle svých snů. Pustili se do rekonstrukce a jistě je ani nenapadlo, co přijde jen o několik dní později. Ze dne na den se z nich stali boháči s pohádkovým pokladem v ruce. Ten v jejich domě kdysi dávno ukryla bohatá obchodnická rodina.

Vzali to od podlahy

Jak se říká, aby byla práce poctivá, je potřeba začít od podlahy. Majitelé domu vzali toto rčení vážně a pustili se do rekonstrukce podlahy v kuchyni. Původní prkna z 18. století musela pryč a manželé už viděli, jak krásná bude jejich příští moderní kuchyně. A pak přišlo překvapení, na které asi nemůže být nikdo připravený.

Poklad jako z pohádkového obrázku

Vytrhat samotná prkna nestačilo, a tak se manželé pustili ještě o něco hlouběji. Po odkrytí další vrstvy pod podlahou objevili skutečný poklad, který sem kdysi zakopal pravděpodobně bývalý majitel nemovitosti. Šlo o hrnec mincí, tedy vzácnost podobnou těm, které jsou vypodobněny na ilustracích k pohádkovým příběhům pro děti. Uvnitř hrnce pak nalezli dvě stě šedesát zlatých mincí v hodnotě od padesáti do sta liber.

Majetek zámožné obchodnické rodiny

Nešlo tedy rozhodně o zanedbatelný nález náhodně zatoulané mince, ačkoliv i z takového štěstí by jistě měli současní majitelé domu radost. Tyto peníze pocházely z let 1610 až 1727 a jak se později ukázalo, šlo s největší pravděpodobností o ukrytou část majetku bohaté místní rodiny, která se živila obchodem s takovým zbožím, jako bylo železo, uhlí nebo dřevo. Jistě se tedy i v jejich době v tomto oboru točilo hodně peněz a muselo jít o zámožné lidi. Ti ale podle všeho nedůvěřovali tehdy nově zakládaným bankám, protože svoje jmění raději než v moderních bankovkách v bezpečí banky uchovávali v historických mincích pod podlahou svého domu. Jistě k tomu měli svůj důvod. Zvláštní ale je, že na svém tajném místě vydržel poklad až do současnosti.

Prozkoumat, ohodnotit – a prodat

Co se s pokladem dělo po jeho objevu? Samozřejmě prošel rukama odborníků, kteří jej zdokumentovali a ohodnotili. Jeho hodnotu vyčíslili na přibližně dvě stě osmdesát tisíc dolarů. Jedna věc je ale faktická hodnota nálezu, včetně započítání její historické části, a tou druhou je pak skutečná cena, za kterou je možné v případě zájmu takový poklad prodat. O tento krok, k němuž se nálezci nakonec rozhodli, se postarala aukční síň. Bylo rozhodnuto, že bude poklad rozdělen na několik dílů, přičemž každý z nich bude prodán samostatně. Bylo tak možné vyhovět více zájemcům, kteří se hlásili ze všech koutů světa.

Neuvěřitelná cena pokladu

Zprávy o pohádkovém nálezu se mezi znalci i sběrateli velmi rychle rozšířily, a tak se aukce setkala s velkým ohlasem. I to bylo důvodem k nebývalému zvyšování ceny mincí v jejím průběhu, a tak se z původních přibližně dvou set osmdesáti tisíc dolarů v součtu vyšplhala cena, za kterou byly části pokladu prodány, na celých osm set padesát tisíc dolarů, tedy v přepočtu k devatenácti milionům korunám. Neuvažujete teď o tom, že by i vaše kuchyně potřebovala nějakou tu úpravu?

Zdroj: thevintagenews, today, littlethings

KAM DÁL: Tajemství záměny korunovačních klenotů: Za českým jablkem a žezlem musíte do Vídně.