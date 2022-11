Dospívající chlapec objevil místo, kde se má ukrývat skutečný poklad. Zatím ho ale nikdo nenašel

Asi každý z nás má nějaký ten poklad - třeba obyčejný kamínek, který jsme dostali od první dětské lásky ve školce, fotografii s prarodiči nebo suvenýr z té nejromantičtější dovolené. Jsou to drobnosti, pro něž bychom se vrátili i do hořícího domu, maličkosti, které pro nás mají nevyčíslitelnou hodnotu. I přesto by ale bylo příjemné najít poklad, který by nás přivedl k velkému bohatství a slávě. Pokud po takovém štěstí toužíte také, bude dobré vzít si dovolenou, koupit letenku a naplánovat si cestu na Oak Island, tedy na Ostrov dubů.

Opuštěné místo plné lidí

Oak Island leží v Novém Skotsku a jeho sedmapadesát hektarů nemá žádné stálé obyvatele. To ale rozhodně neznamená, že je tady klid. Díky své pověsti se stává stále cílem nejen turistů, ale i dobrodruhů, kteří chtějí stůj co stůj ulovit nějaký ten poklad. Právě tady je totiž šance na úspěch podle všeho mnohem větší než na jiných místech. Co všechno se tady už vlastně našlo?

Na začátku všeho byla podivná světla

Všechno to začalo v roce 1795, kdy mladík Daniel McGinnis uviděl z okna domu svých rodičů na ostrově podivná světla. Zvědavost jej přemohla a vydal se záhadu prozkoumat podrobněji a vyplatilo se to. V místech porostlých lesem našel zvláštní prohlubeň o průměru kolem čtyř metrů. Bylo jasně vidět, že kolem ní v minulosti někdo vykácel stromy. Vzal si tedy na pomoc kamarády a vydal se na místo znovu. Kopali několik dní po sobě a několikrát se už zdálo, že jsou u cíle. Bylo zřejmé, že jde o lidské dílo, mladí muži naráželi v různých hloubkách na dřevěné plošiny. I když pod každou čekali svůj vytoužený pirátský poklad, byli vždy zklamáni. Přibližně v deseti metrech svoje hledání vzdali. O zvláštní podzemní stavbě se ale už vědělo a pověst o tak zvané Money Pit si žila svým vlastním životem, a tak se sem vydali profesionálové.

Další a další překvapení

Ještě že chlapci svůj marný boj s původním majitelem pokladu včas vzdali. Svého cíle by stejně sami nemohli dosáhnout, protože až v roce 1804 se celý tým dělníků prokopal do hloubky bezmála třiceti metrů, aby našel náznak toho, co hledali. Byla to kamenná deska s vyrytými značkami. Svůj “poklad” nalezli, ale na jeho rozluštění čekali další desetiletí, než se dozvěděli, že by poklad měl být ukryt o dalších deset metrů hlouběji. Dalšímu kopání ale zabránila voda, která se nahrnula do již vyhloubené jámy.

Tajemství i po staletích

Jednoduše a ve zkratce řečeno - dodnes se můžeme jen dohadovat, jaká hodnota je na tomto místě ukryta. Hovoří se o pokladu kapitána Kidda, ale kdo ví. Každopádně ať už tam kdokoliv ukryl cokoliv, musí to mít tak ohromnou cenu, že mu stálo za to zabezpečit svůj majetek tak mistrně. Ale už i jen samotná kamenná deska se záhadným nápisem se stala víc než hodnotným exemplářem. Ten pravý poklad ale na ostrově jistě ještě je.

Poklad stále čeká na svého majitele

I když doposud nebylo odhaleno pohádkové bohatství, které snad na místě stále čeká na jediného šťastlivce, i samotní minulí hledači pokladů nám zanechali na Oak Islandu zajímavé odkazy. Jsou to hlavně známky po pobytu templářů, jako jsou mince nebo kříž. Svoji vizitku na místě nechali také Římané, Španělé i další. Našly se tady střepy vzácné keramiky, zbytky potopených lodí a další a další zajímavosti, o které na tomto ostrově rozhodně není nouze.

A kdo ví, třeba tajemný poklad čeká právě na vás jako bájný Excalibur na svého Artuše.

