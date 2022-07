Chyť mě, když to dokážeš: Skutečný podvodník Frank Abagnale si v životopisu vymýšlel. Kdo mu zničil pověst?

Filmy, jejichž příběh psal sám život, lze od těch vymyšlených jen těžko rozeznat, pokud nevíme, jak to bylo doopravdy. Tak třeba taková klasika nebo chceme-li kultovní snímek, jako je film Chyť mě, když to dokážeš vlastně jen popisuje poupravenou verzi toho, co se skutečně stalo. Jak to tedy vlastně bylo?

Znali ho policisté celého světa

Frank William Abagnale mladší, kterého si ve filmu zahrál okouzlující Leonardo DiCaprio, byl skutečným americkým podvodníkem číslo jedna, po kterém pátrali policisté desítek zemí světa. Stejně jako jeho filmová postava, i on se dokázal převtělit do mnoha identit, včetně pilota dopravního letadla. V tomto tedy film rozhodně nelže, i když některé drobnosti si jeho tvůrci se souhlasem skutečného Franka Abagnaleho přece jen trochu přibarvili. A to i oproti jeho životopisu, který je patrně stejně málo pravdivý jako celý jeho život.

Tak třeba ukradené čtyři miliony dolarů jsou přehnaně vysokou částkou. Na druhou stranu ani skutečně “vydělaných” dva a půl milionu by jistě nebylo k zahození, kdyby Franka skutečný detektiv Joe Shea přece jen nedokázal chytit.

Poničená podvodnická pověst

Abagnalovu pověst, kterou si tenhle podvodník velmi pečlivě pěstoval, ale do značné míry v roce 2020 poničil novinář Alan C. Logan, který prostudoval Frankův život a posbíral dost důkazů o tom, že mnohé historky byly v nejlepším případě hodně zveličené. Dokázal dokonce, že v době, kdy podle svého životopisu měl spáchat ty nejslavnější podvody, seděl ve vězení. Tam si ostatně pobyl hned několikrát. Čtyři měsíce poznával francouzskou věznici, stejnou dobu si odseděl ve Švédsku, tři roky, tři měsíce a jeden týden si odpykával zasloužený trest v americké federální věžnici a mezi 17. a 20. rokem nuceně žil v nápravném zařízení Great Meadow.

Pochybná spolupráce s FBI

Stejně tak je na pováženou, jestli Frankovi lze věřit jeho vyprávění o spolupráci s FBI. Také o tom zmiňovaný novinář minimálně pochybuje, lépe řečeno předkládá důkazy o tom, že mnohé momenty z Abangaleho životopisu nejsou reálné. Stejně tak vztah hlavního hrdiny kultovního filmu a “jeho” agenta FBI nikdy nebyl tak intenzivní, jak se Frank snažil svým obdivovatelům vylíčit. A stejně se k údajným kontaktům s podvodníkem vyjádřili i mnozí další, které ve své knize označuje za přátele, kontakty, spolupracovníky nebo známé.

Trochu špatná paměť?

Abagnale ve svém životopisu, jak se ukázalo, na některé skutky záměrně zapomněl a jiné zase pro změnu náležitě zveličil. “Opomenul” zmínit některá zatčení, krádeže a další drobnosti, které by mu kazily profil geniálního podvodníka a stavěly by ho zkrátka jen do role lumpa, který pro další peníze dokázal udělat téměř cokoliv - tedy kromě vraždy.

Jak to tedy bylo doopravdy? Už jen to, jak složité je odkrýt pravé stopy a skutečný příběh Franka Abagnaleho, v každém případě ukazuje na to, jak zajímavý a plný zvlášních příhod jeho život býval. Dnes, ve svých čtyřiasedmdesáti letech, žije pravděpodobně poklidným životem na Daniel Island v Jižní Karolíně. Oženil se, stal se otcem tří synů a podle svých slov úplně změnil svůj život. Můžeme mu věřit alespoň tohle?

Ať už to bylo jakkoliv, na celém filmovém příběhu a jeho romantice to stejně moc nemění a na film se jistě rádi podíváme znovu (a znovu a znovu…)

Zdroj: en.wikipedia, BBC news, abagnale.com

KAM DÁL: Rozdíly mezi mužským a ženským myšlením existují. Jak poznáte, že se vám drahá polovička omlouvá?