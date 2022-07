Rozdíly mezi mužským a ženským myšlením existují. Jak poznáte, že se vám drahá polovička omlouvá?

Muži i ženy se od sebe liší nejen vzhledem a fyziologií, ale i tím, jak přemýšlejí. To, co se může ženě zdát nad slunce jasné, může jejímu partnerovi zcela uniknout. Dokonce i to, jak se muži a ženy po hádce jeden druhému omlouvají, se značně liší.

Pokud si tedy nejste jistí, jestli se vaše drahá polovička cítí provinile, nezoufejte, existují totiž způsoby, jak to lehce zjistit.

Výzkumníci z Bucknell univerzity v americké Pensylvánii zkoumali způsoby, kterými se muži a ženy snaží ve vztahu udobřit po partnerské hádce. Výsledky studie poukázaly na to, že ženy volí zcela odlišné strategie od těch, které má v oblibě jejich protějšek.

Lidé obou pohlaví vyplnili dotazník zaměřující se na to, jak by oni sami přistupovali k usmiřování. Ženy nejčastěji volily objetí, pusu a přípravu dobrého jídla jejich partnerovi, zatímco muži viděli jako mnohem účinnější gesta, do kterých museli investovat peníze. Na prvních příčkách žebříčku sestaveného z odpovědí gentlemanů účastnících se výkumu, se umístily dárky. A to například květiny, lichotky, pomoc s domácími pracemi a další.

Ze studie také vyšlo najevo, že většina žen dokáže ocenit muže, kteří po konfliktu s jejich partnerkou brečí. Projevování emocí bylo podle většiny dotazovaných žen velké plus. Většina z nich také označila jako velmi efektivní i slovní omluvu.

Muži na druhou stranu jako nejefektivnější zvolili různá gesta a fyzický kontakt.

Zdroj: Evolutionary Psychological Science, Good Housekeeping

