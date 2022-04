Mrazivá zpověď dobrovolnice z Červeného kříže: Viděla jsem spálená těla, na emoce ale není čas

Mladá studentka medicíny, Valentina Cherkai (21), odhalila, jakým hrůzám byla svědkem na Ukrajině při své dobrovolnické činnosti pro Červený kříž. „Viděla jsem spálená auta se, jak to popsat... zbytky lidských těl uvnitř,“ popsala váhavě pro Mirror.

„Kolem ulic leží mrtvá těla,“ pokračovala. Vysvětlila, že na svých záchranných misích ani neměla čas na to, být v šoku, riskovala by tím svůj život.

„Každou evakuaci se snažíme dokončit co nejrychleji jen můžete. Čím déle vám trvá, tím nebezpečnější se stává,“ vysvětlila.

To, co na svých misích viděla je pro ni stejně znepokojující, jako pro všechny ostatní, ale snaží se zůstat "neutrální." Dává si velký pozor na to, jaké slova při svém popisu toho, co viděla použije, nemůže si zatím dovolit cítit žádné emoce.

„Emocí je to opravdu hodně, ale já je nemůžu vyjádřit. Musím zůstat neutrální. Snažím se zůstat co nejvíce v klidu. Se vším se vyrovnám až později, až to všechno skončí, až budu v bezpečí,“ svěřila se.

Musí zůstat silná nejen kvůli tomu, aby mohla dělat svou práci, ale také kvůli lidem, které zachraňuje. Často jsou vyděšeni k smrti a velmi emocionální. Dobrovolníci jsou ti, kteří je musí přimět rychle opustit svůj domov za každou cenu. Někteří prosí o čas na posbírání svých cenností, nebo odchyt domácích mazlíčků, to si ale záchranný tým nemůže dovolit.

Valentina popsala, jak vypadala záchrana staršího páru v Buče. Prý dlouhou dobu neotvírali, nejspíše ze strachu z toho, kdo je za dvěřmi. Celý tým už začínal být nervózní. „Nakonec se dveře otevřely. Celá budova byla částečně zničená a na dvorku leželo velké množství nevybuchlých střel,“ popsala situaci dobrovolnice.

„Chtěli chytit svou kočku, sbalit si věci, ale nakonec jsme se byli schopni dostat do auta. Řekli jsme jim, že musíme jít a rychle, že pro ně riskujeme své životy.“

Zdroj: Mirror

