Kolem Slunce obíhá asteroid plný zlata. Pro lidstvo by ale mohlo jeho bohatství znamenat zkázu

Na oběžné dráze kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem se vesmírem pohybuje asteroid, který vědci nazvali 16 Psyche. Takových objektů je tady samozřejmě doslova nespočítatelně, ale tento se přece jen běžným představám o “kusu skály” hodně vzdaluje. Podle všeho totiž obsahuje tolik zlata, niklu a dalších vzácných kovů, že bychom toto bohatství mohli zaplatit při dnešních cenách zlata jen 700 kvintiliony dolarů. Také si tu sumu neumíte přestavit? Jde o sedm set milionů miliard a to je opravdu, ale opravdu hodně…

Zlato ještě není naše - naštěstí

Takže: kdy se vydáme pro první zlaté nugety? Určitě si ještě počkáme, a to hodně dlouho, pokud se vůbec něco takového lidstvu podaří. Nehledě na to, že pokud by se na Zemi dostal byť jen zlomek tohoto množství zlata, jeho cena by jistě okamžitě klesla, stejně jako naděje na pohádkové bohatství pro každého bez rozdílu. Umíme si vůbec představit, co by vidina takového bohatství s lidstvem udělala? Kolik neštěstí a válek by to rozpoutalo? Ještě že je zlato z Psyche 16 pro lidstvo stále ještě nedosažitelné.

Bohatství jako z Prahy do Brna a ještě kousek dál

Veškeré drahé kovy jen těžko představitelné hodnoty jsou obsaženy v objektu o průměru o něco větším než 200 kilometrů, což je pro představu jen o pár kilometrů více, než je vzdušná vzdálenost mezi Prahou a Brnem. V pásu asteroidů, jehož je 16 Psyche součástí, jde ale o jeden z největších objektů a původně šlo dokonce o mnohem větší vesmírné těleso o průměru až kolem 500 kilometrů. Vzhledem k jeho umístění ve sluneční soustavě se ale často stával terčem “útoku” dalších asteroidů, které jej doslova bombardovaly.

Z povrchu 16 Psyche se pod tlakem nárazů ostatních vesmírných těles postupně odlupovaly svrchní vrstvy, až zbylo hlavně kovové jádro - a o to tady právě nyní jde, i když někteří skeptičtější vědci prozatím nechtějí uvěřit pověstem o tak nesmírném vesmírném bohatství. Podle jejich názoru jde hlavně o směs železa a niklu a obsah tak toužebně očekávaného zlata spíše připouští, než aby s ním počítali.

Vesmírnou těžbu ještě musíme odložit

Jak je to doopravdy s možná pohádkově bohatým asteroidem? To se lidstvo pravděpodobně ještě několik let může jen dohadovat. Každopádně i v případě, že by se potvrdily ty nejoptimističtější předpoklady, trvalo by ještě další desítky let, než by bylo možné uvažovat o jakési vesmírné těžbě. A to je pravděpodobně pro lidstvo velmi dobrá zpráva…

Zdroj: en.wikipedia, Bloomberg, Bigthink, NASA

