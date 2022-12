Vánoční zázrak na frontě: Vojáci vylezli ze zákopů a zahráli si fotbal

Dne 25. prosince na západní frontě panovala nízká intenzita dělostřelby. Normálně dopadaly stovky granátů na pozice obou armád, teď bylo spíše ticho, jen občas někde v dálce zahřměl výstřel. Vojáci seděli v zákopech a najednou zaslechli, že se z nepřátelského zákopu linou koledy. Jsou to melodie, které znají všichni – Němci i Britové. Oni tam slaví Vánoce!

Vánoce v zemi nikoho

Podle dochovaných pramenů to byli Němci, kteří zaslechli u Ypres ze zákopů zpívající Brity. Opustili své úkryty a vstoupili do země nikoho, území oddělující obě nepřátelské linie. Takový krok by se rovnal běžně sebevraždě, ale teď to bylo něco jiného. Britové uviděli Němce a vyšli za nimi. U Ypres se stal vánoční zázrak, který vstoupil do dějin.

Fotbalový zápas

Nad zákopy se objevily transparenty s nápisy Merry Christmas a Frohe Weihnachten. Z obou stran zazněly koledy a vánoční písně, hlavně Stille Nacht. Všude v zákopech obou stran byly vidět vánoční stromečky. Muži se spolu bavili a procházeli na krátkých procházkách, vyměňovali si tabák a cigarety, whisky, konzervy, čokoládu nebo ponožky.

Jeden britský voják, původem holič, si podle dochovaných zpráv otevřel přímo mezi zákopy holičství. Také se odehrálo improvizované fotbalové utkání, samozřejmě v přátelském duchu. Právě tenhle fotbalový mač se stal symbolem vánočního zázraku. Němci v něm mimochodem vyhráli 3:2. Vojáci, kteří se jeden druhého snažili zabít, si spolu najednou čutali jako malí kluci a to bylo podstatnější než výsledek.

Francouzi to měli za zradu

Kolika vojáků se vánoční příměří týkalo, není jasné, ale historikové odhadují, že to v různé formě mohly být i stovky tisíc mužů nejen u Ypres, ale i na frontovém úseku u Neuve Chapelle nebo St. Yves. Nikdo k tomu nedal povel, žádný rozkaz nepřišel, vojáci se tak zachovali zcela živelně sami od sebe. Do příměří byli zapojeni i Belgičané, ale nikoliv Francouzi. Právě na jejich půdě se bojovalo a oni se na nějaké bratříčkování s Němci rozhodně nechystali. Dokonce měli celou věc za zradu.

Velitelé po tomto vánočním příměří rychle zjednali pořádek. Jednotky, které se jej účastnily, byly rychle poslány jinam, protože by třeba mohly mít problém útočit na chlápky, se kterými ještě před pár dny zpívaly koledy. Napříště už si velitelé všechno pohlídali a v žádném dalším válečném roce už k ničemu podobnému nedošlo, a to nejen během první, ale i druhé světové války. Vánoční zázrak u Ypres zůstal jedinou podobnou událostí v dějinách válek.

Zdroj: history.com

